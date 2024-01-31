  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси намерен отдать своего хавбека в аренду в Страсбур
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси намерен отдать своего хавбека в аренду в Страсбур

Англия
Обновлено

Андрей Сантос, вероятно, покинет свой клуб

Челси намерен отдать своего хавбека в аренду в Страсбур

twitter

Новина українською

"Челси" хочет отправить своего полузащитника Андрея Сантоса в аренду в "Страсбур".

Игрок, вероятно, присоединится к французскому клубу до конца этого сезона.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Бразильский полузащитник был отозван из аренды в "Ноттингем Форест" во время текущего трансферного окна, поскольку игрок не получал достаточно игрового времени.

Сантос сыграл в Премьер-Лиге 1 матч, в котором провел на поле лишь 7' минут.

Читайте такжеАссист Зинченка, новый контракт Судакова, Вацко возвращается. Главные новости за 30 января

По теме
yellow-arrow
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтел. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Жозе Моуриньо планирует вернуться в Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Вест Хэм – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Челси (Лондон) Страсбур Андрей Сантос
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости