Челси намерен отдать своего хавбека в аренду в Страсбур

"Челси" хочет отправить своего полузащитника Андрея Сантоса в аренду в "Страсбур".

Игрок, вероятно, присоединится к французскому клубу до конца этого сезона.

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Бразильский полузащитник был отозван из аренды в "Ноттингем Форест" во время текущего трансферного окна, поскольку игрок не получал достаточно игрового времени.

Сантос сыграл в Премьер-Лиге 1 матч, в котором провел на поле лишь 7' минут.

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