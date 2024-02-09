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Артета похвалил Жоржиньо, но отказался комментировать будущее хавбека

Англия

У хавбека Арсенала истекает контракт в июне 2024 года

Артета похвалил Жоржиньо, но отказался комментировать будущее хавбека

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил Жоржиньо, но отказался комментировать пункт о продлении контракта с игроком еще на один год.

"Я очень доволен им, это все, что я могу сказать, контракт - это дело Эду и руководства".

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"Он очень сильно влияет на игру в матчах, в хорошем смысле", - добавил Артета.

В этом сезоне АПЛ Жоржиньо сыграл 14 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Жоржиньо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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