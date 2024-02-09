Артета похвалил Жоржиньо, но отказался комментировать будущее хавбека

Тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил Жоржиньо, но отказался комментировать пункт о продлении контракта с игроком еще на один год.

"Я очень доволен им, это все, что я могу сказать, контракт - это дело Эду и руководства".

"Он очень сильно влияет на игру в матчах, в хорошем смысле", - добавил Артета.

В этом сезоне АПЛ Жоржиньо сыграл 14 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.