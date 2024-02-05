Артета: Жоржиньо - это пример для подражания

Тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил полузащитника Жоржиньо

"Он невероятен. Жоржиньо - это пример для подражания. Ему также очень больно, потому что у него есть незначительное повреждение, которое он лечит уже несколько месяцев".

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"Он не хотел останавливаться, он играл с этой проблемой. Жоржиньо приходит на тренировку первым, а уходит последним", - добавил Артета.

Напомним, что подопечные Микеля сейчас занимают второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги. "Арсенал" отстает от лидера ("Ливерпуля") на 2 очка.