Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета: Жоржиньо - это пример для подражания
Главный тренер Арсенала рассказал о Жоржиньо
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил полузащитника Жоржиньо
"Он невероятен. Жоржиньо - это пример для подражания. Ему также очень больно, потому что у него есть незначительное повреждение, которое он лечит уже несколько месяцев".
"Он не хотел останавливаться, он играл с этой проблемой. Жоржиньо приходит на тренировку первым, а уходит последним", - добавил Артета.
Напомним, что подопечные Микеля сейчас занимают второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги. "Арсенал" отстает от лидера ("Ливерпуля") на 2 очка.
Популярное сейчас
- Украинская Правда: Кроме Залужного, Офис президента рассматривает возможность смены начальника Генштаба
- Зеленский внес в Раду законпроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации
- На войне погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь
- Артета заменил Зинченко в перерыве игры с Ливерпулем
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО