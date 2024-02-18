Рахим Стерлинг мог присоединиться к Криштиану Роналду в Саудовской профессиональной лиге

Рахим Стерлинг отклонил предложение присоединиться к Саудовской профессиональной лиге, несмотря на высокую заработную плату, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, прошлым летом вингер "Челси" мог оказаться в Саудовской профессиональной лигой в команде Криштиану Роналду, но 29-летний англичанин сделал выбор в пользу "пенсионеров". Издание добавляет, что он мог зарабатывать втрое больше его нынешней еженедельной зарплаты, которая составляет 378 000 долларов.

Напомним, за этот сезон Рахим Стерлинг сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.