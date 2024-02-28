Неудержимый Холанд. Лутон – Манчестер Сити 2:6. Видео голов и обзор матча

"Манчестер Сити" одержал разгромную победу на выезде в матче пятого круга Кубка Англии против "Лутона" - 6:2.

Пять голов записал на счет лидер нападения "горожан" - Эрлинг Холанд. Также стоит отметить 4 голевых передачи на норвежца в исполнении Кевина де Брейне.

Таким образом, "Сити" вышел в 1/4 финала турнира. Поединки этой стадии ориентировочно пройдут 16 марта, соперник выяснится позже.

Кубок Англии, 1/8 финала

"Кенилворт Роуд" (Лутон)

"Лутон" - "Манчестер Сити" 2:6

Голы: Кларк 45, 52 – Холанд 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич 72