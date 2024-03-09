АПЛ. Борнмут Забарного и Лутон спасаются на последних минутах, а Вулверхэмптон забирает все 3 балла

В 17:00 по киевскому времени стартовало сразу три матча в Английской Премьер-лиге. Давайте разбираться, что же там произошло и не стали ли мы свидетелями каких-то сенсаций!

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Виталити" (Борнмут)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Борнмут" — "Шеффилд Юнайтед" 2:2

Голы: Уаттара (74), Унал (90+2) — Хамер (27), Робинсон (64)

*На 15-й минуте Доминик Соланке не реализовал пенальти (мимо ворот)

*На 67-й минуте гол Доминика Соланке отменен из-за игры рукой

"Борнмут": Нето — Смит (Скотт, 74), Мефам, Забарный, Керкез (Уаттара, 46) — Кристи (Биллинг, 74), Кук — Семеньо, Клюйверт (Унал, 62), Тавернье (Синистерра, 62) — Соланке

"Шеффилд Юнайтед": Грбич — Балдок, Трасти, Робинсон — Богл (Ахмедходжич, 69), Дэвис (Соуза, 46), Арбластер (Норвуд, 80), Хамер, Озборн — Макберни (Макати, 69), Бреретон Диас (Осула, 80)

Предупреждения: Керкез (10), Смит (15), Мефам (88) — Хамер (36), Макберни (61), Грбич (72)

В стартовом составе команды Андони Ираолы, как всегда, нашлось место для Ильи Забарного, да и задача выглядела не слишком сложной, ведь они у себя дома принимали главного аутсайдера этого сезона Премьер-лиги, "Шеффилд Юнайтед". Соланке здоров и казалось, что у "вишен" есть все условия для того, чтобы одерживать победу.

Впрочем все сложилось немного не так, как можно было ожидать. Решающий момент встречи, как оказалось, произошел на 15-й минуте, когда Доминик Соланке заработал пенальти и имел шанс вывести свою команду вперед. Однако перед самым ударом поскользнулась опорная нога английского нападающего и пробил он гораздо выше ворот.

Несмотря на ту неудачу, именно "Борнмут" имел инициативу в собственных ногах и активно создавал моменты у ворот Грбича. Вот только реализовать их не удавалось. Зато все в порядке с реализацией у "клинков". Посыпалась оборона хозяев поля в моменте, когда Бреретон Диас вышел на ворота под углом, после его удара Нето парировал, но на добивании первым оказался именно Густаво Хамер. И это 0:1 в пользу ребят Криса Уайлдера, подобное откровенно удивило.

А вот что удивило еще больше, так это отсутствие остроты в атаке от "вишен" после того, как они пропустили гол. Более того, во втором тайме после углового капитан гостей Джек Робинсон замкнул передачу с углового и удвоил преимущество своей команды. Вот тогда все действительно взялись за голову от шока. Соланке буквально через минуту, казалось, сократил отставание, но перед его голом у него же зафиксировали игру рукой.

Зато Данго Уаттара и его удар с головой после подачи с углового не нарушал никаких футбольных правил и счет стал 1:2. Шансы на спасение были. Именно под конец встречи команда Ираолы как будто ожила и стала похожа сама на себя. Уже в компенсированное арбитром время им удалось сравнять счет, сделал это Унал, для которого это был первый мяч в английском футболе. Еще несколько моментов и шансы зацепиться даже за победу, но не получилось.

За пассивность в первом тайме и в начале второго "вишни" заплатили дорогую цену. Они потеряли очки в домашнем матче против аутсайдера. Винить в этом следует лишь себя. Что касается Забарного, то он неплохо играл против Макберни и держал своего главного оппонента под контролем, голы прилетали не из-под украинца.

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Санни Хилл (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Лутон Таун" 1:1

Голы: Матета (11) — Вудроу (90+6)

"Кристал Пэлас": Джонстон — Уорд, Андерсен, Ричардс — Муньос, Уортон (Хьюз, 81), Лерма, Митчелл — Айю (Ахамада, 70), Матета (Эдуар, 81), Эзе

"Лутон": Камински — Берк, Менги (Хасиока, 62), Ошо (Вудроу, 81) — Каборе, Кларк (Берри, 87), Баркли, Даути — Огбене (Таунсенд, 87), Чонг (Нелсон, 88) — Моррис

Предупреждения: Эзе (39), Муньос (86) — Каборе (27), Берк (57), Берри (90+1)

Оливер Гласнер, который лишь недавно стал наставником "Кристал Пэлас", удивил выбором своего стартового состава. Точнее схемой, по которой он решил выйти на матч против "Лутона". Сегодня "орлы" играли по непривычной для себя формации в три центральных защитника, чего ранее при Ходжсоне мы не видели.

С другой стороны, возможно это эксперимент от Гласнера именно на этот матч против этого конкретного соперника, ведь он фактически отразил схему "шляпников". А может это начало построения новой команды от австрийского специалиста.

Как бы там ни было, но конкретно сегодня это почти сработало. В начале первого тайма Жан-Филипп Матета оформил гол в ворота Камински. Стоит отметить, что зимнее подписание "орлов", Даниэль Муньос, отметился своим первым результативным действием после приезда в Лондон, он отдал голевой пас.

На этот гол еще в начале игры ребята Роба Эдвардса смогли ответить лишь в компенсированное арбитром время. На последних секундах гол Вудроу вытащил для них хотя бы ничью, что также может стать важным фактором при борьбе за выживание. Вот только для "орлов" такой результат - это настоящее разочарование, они были очень близки к победе над конкурентом. Интересно, увидим ли мы еще такую схему от Гласнера в будущем.

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Вулверхэмптон" — "Фулхэм" 2:1

Голы: Аит-Нури (52), Кейрни (67, автогол) — Ивоби (90+6)

"Вулверхэмптон": Са — Семеду, Буэно, Килман, Аит-Нури — Гомеш, Лемина — Сарабия, Белльгар (Дойл, 11), Нету (Тоти, 45+1) — Фрейзер (Доэрти, 77)

"Фулхэм": Лено — Кастань (Броя, 80), Адарабиойо, Бесси, Робинсон — Рид (Кейрни, 61), Лукич (Палинья, 70) — Уилсон (Траоре, 70), Перейра (Виллиан, 62), Ивоби — Муниз

Предупреждения: Семеду (45), Буэну (57) — Рид (51), Палинья (72)

Гари О'Нил накануне этой игры говорил о том, что в его команде сейчас есть серьезные проблемы с травмами и он искренне надеется, что новых проблем в этом плане не будет. К сожалению, получилось все не так, как того мог ожидать наставник "волков". За первый тайм матча против "Фулхэма" они потеряли сразу двух футболистов: Жан-Рикнера Белльгара и Педру Нету.

Впрочем это не помешало им показать классный футбол во второй половине встречи и оформить комфортную победу благодаря голам от Райана Аит-Нури и Тома Кейрни, который забил в собственные ворота. "Фулхэм", который начал вселять страх в своих соперников в последние недели, все же не всесилен. "Волки" в красивом стиле остановили лондонцев, хотя и пропустили на последних секундах от Алекса Ивоби. По факту победа с преимуществом лишь в 1 гол, но по сути это выглядело куда увереннее.