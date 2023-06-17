Два мяча в компенсированное время. Видео голов и обзор матча Латвия - Турция 2:3

Сборная Турции в Риге одержала вторую победу в отборе на Евро-2024 . Несмотря на статус очевидного фаворита, три очка дались команде очень тяжело.

Единственный гол в первом тайме забил турецкий защитник Бардакчи. Но главные действия развернулись во второй половине. Сначала Эмсис восстановил паритет, однако вскоре Ундер снова вывел турок вперед. Арбитр добавил ко второму тайму шесть минут. На четвертом обороте секундной стрелки Тоберс снова сравнял счет, но до финального свистка Кахведжи успел принести победу фавориту.

Турция возглавляет группу, имея шесть баллов в активе, Латвия идет последней, не набрав ни одного очка в двух играх. Также в этом квинтете выступают Хорватия, Армения и Уэльс.

Отбор по Евро-2024. Группа D

Латвия – Турция 2:3

Голы: Эмсис 51, Тоберс 90+4 – Бардакчи 22, Ундер 61, Кахведжи 90+6

Удален: Эмсис 83 (Латвия) - вторая желтая