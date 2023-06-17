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Люксембург против Лихтенштейна: гол + ассист от Жерсона Родригеса под наблюдением украинских судей
Группа J
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На сегодняшний день это команды разного уровня. Хотя еще относительно недавно обе были карликами. Люксембург стремительно спрогрессировал, доросши до уровня, позволяющего в таблице быть выше таких сборных как Исландия и Босния и Герцеговина. Пусть это и не окончательное положение.
Обладая в поединке полным преимуществом, по Люксембургу в матче стоял только один вопрос времени: когда будет гол? В конце первого тайма Санчес забил, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Зато на второй тайм вместо знакомого нам Венсана Тиля вышел не менее знакомый Жерсон Родригес и сделал игру.
Сначала экс-динамовец ассистировал Синани, а затем забил и сам.
Этот матч примечателен еще тем, что его судила украинская бригада арбитров во главе с Алексеем Деревинским. Фигурант нескольких громких скандалов в УПЛ Ярослав Козик был четвёртым рефери. Гол в первом тайме помогла отменить система ВАР.
Отбор к Евро-2024. Группа J
Люксембург – Лихтенштейн 2:0
Голы: Синани 59, Жерсон Родригес 89
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Португалия
|2
|2
|0
|0
|10-0
|+10
|6
|2
|Словакия
|2
|1
|1
|0
|2-0
|+2
|4
|3
|Люксембург
|3
|1
|1
|1
|2-6
|-4
|4
|4
|Босния и Герцеговина
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|5
|Исландия
|2
|1
|0
|1
|7-3
|+4
|3
|6
|Лихтенштейн
|3
|0
|0
|3
|0-13
|-13
|0
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