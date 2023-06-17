Люксембург против Лихтенштейна: гол + ассист от Жерсона Родригеса под наблюдением украинских судей

На сегодняшний день это команды разного уровня. Хотя еще относительно недавно обе были карликами. Люксембург стремительно спрогрессировал, доросши до уровня, позволяющего в таблице быть выше таких сборных как Исландия и Босния и Герцеговина. Пусть это и не окончательное положение.

Обладая в поединке полным преимуществом, по Люксембургу в матче стоял только один вопрос времени: когда будет гол? В конце первого тайма Санчес забил, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Зато на второй тайм вместо знакомого нам Венсана Тиля вышел не менее знакомый Жерсон Родригес и сделал игру.

Сначала экс-динамовец ассистировал Синани, а затем забил и сам.

Этот матч примечателен еще тем, что его судила украинская бригада арбитров во главе с Алексеем Деревинским. Фигурант нескольких громких скандалов в УПЛ Ярослав Козик был четвёртым рефери. Гол в первом тайме помогла отменить система ВАР.

Отбор к Евро-2024. Группа J

Люксембург – Лихтенштейн 2:0

Голы: Синани 59, Жерсон Родригес 89