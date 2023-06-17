Холанд продолжает забивать. У норвежца 22 мяча в 24 матчах за сборную

Сегодня прошел матч в рамках отбора к Евро 2024. Норвегия принимала Шотландию. Хозяева уступили со счетом 1:2.

В этом поединке вновь отличился Эрлинг Холанд. На счету у норвежца уже 22 мяча в 24 матчах за сборную.