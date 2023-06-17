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Холанд продолжает забивать. У норвежца 22 мяча в 24 матчах за сборную
Но забитый мяч не принес победу
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня
В этом поединке вновь отличился Эрлинг Холанд. На счету у норвежца уже 22 мяча в 24 матчах за сборную.
Напомним, недавно нападающий победил вместе с "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов, а также
В этом сезоне Эрлинг сыграл в 53 матчах за "Сити". Он отметился 52-я забитыми голами и отдал 9 ассистов.
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