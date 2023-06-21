ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евро 2024. Группа E. Албания обыграла Фарерские острова и вышла на 2-е место в группе
Польша упускает второе место
Фото: tumblr
Сборная Албании обыграла Фарерские острова в 3-м туре квалификации к Евро 2024. На фоне поражения сборной Польши, Албания закрепилась на 2-м месте в группе Е.
Отметим, что Польша уступила Молдове, после того как вела в счете 2:0.
Евро 2024. Квалификация тур 3
Фарерские Острова – Албания. 3:1
Голы: 45+1 О. Фэрё – 20' Н. Байран, 51' К. Аслани, 90+2' Э. Мучи
Нереализованый пенальти: 32' С. Чикаллеши
Популярное сейчас
- На войне погиб чемпион Украины по кикбоксингу
- Динамо объявило о возвращении из аренд двух полузащитников
- Украина - Хорватия: где и когда смотреть онлайн матч молодежного Чемпионата Европы
- Украина – вторая, но Италия – с матчем в запасе. Турнирная таблица группы С отбора к Евро-2024
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
Новости по теме
- 23:00 Прогнозы на футбол Молдова - Польша. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 20.06.2023
- 00:41 Зарубежные Отбор на ЧЕ-2024. Группа Е. Чехия сыграла вничью с Молдовой, а Польша одержала первую победу – над Албанией
- 01:21 Прогнозы на футбол Армения - Турция. Анонс и прогноз матча квалификации Евро-2024 на 25.03.2023