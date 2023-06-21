Евро 2024. Группа E. Албания обыграла Фарерские острова и вышла на 2-е место в группе

Сборная Албании обыграла Фарерские острова в 3-м туре квалификации к Евро 2024. На фоне поражения сборной Польши, Албания закрепилась на 2-м месте в группе Е.

Отметим, что Польша уступила Молдове, после того как вела в счете 2:0.

Евро 2024. Квалификация тур 3

Фарерские Острова – Албания. 3:1

Голы: 45+1 О. Фэрё – 20' Н. Байран, 51' К. Аслани, 90+2' Э. Мучи