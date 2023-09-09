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Люксембург сенсационно обыграл Исландию, а Босния на морально-волевых – Лихтенштейн в квалификации Евро
Люксембург борется за выход из группы
Фото: @footballiceland
Сборная Люксембурга обыграла Исландию (3:1) и продолжила борьбу за вторую строчку в группе J квалификации Евро 2024. Босния также не потеряла очки в матче с Лихтенштейном, одолев гостей в волевой борьбе (2:1).
Теперь Люксембург занимает третью строчку с 10-ю очками – ровно столько у вторых Словаков после 5 туров квалификации. Четвертая Босния с 6-ю очками и 5-я Исландия с 3-мя баллами идут следом. Замыкает турнирную таблицу группы J сборная Лихтенштейна с 0 набранных очков.
Люксембург – Исландия 3:1
Голы: 9' М. Шано, 70' Й. Боргес Санчес, 89' Д. Синани – 88' Г. Геральдсон
Удаление: 73' Х. Магнуссон (Исландия)
Босния и Герцеговина – Лихтенштейн 2:1
Голы: 3' Э. Джеко, 18' С. Люхингер (автогол) – 21' С. Вольфингер
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