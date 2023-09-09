Люксембург сенсационно обыграл Исландию, а Босния на морально-волевых – Лихтенштейн в квалификации Евро

Сборная Люксембурга обыграла Исландию (3:1) и продолжила борьбу за вторую строчку в группе J квалификации Евро 2024. Босния также не потеряла очки в матче с Лихтенштейном, одолев гостей в волевой борьбе (2:1).

Теперь Люксембург занимает третью строчку с 10-ю очками – ровно столько у вторых Словаков после 5 туров квалификации. Четвертая Босния с 6-ю очками и 5-я Исландия с 3-мя баллами идут следом. Замыкает турнирную таблицу группы J сборная Лихтенштейна с 0 набранных очков.

Люксембург – Исландия 3:1

Голы: 9' М. Шано, 70' Й. Боргес Санчес, 89' Д. Синани – 88' Г. Геральдсон

Удаление: 73' Х. Магнуссон (Исландия)

Босния и Герцеговина – Лихтенштейн 2:1

Голы: 3' Э. Джеко, 18' С. Люхингер (автогол) – 21' С. Вольфингер