Отбор на ЕВРО-2024. Финляндия – Дания 0:1. Пушками по хельсинской крепости

Для справки: в последний раз Дания выигрывала в гостях больше года назад, тогда команда Юльманда отпраздновала триумф дома у Австрии. Наконец-то датчане вновь победили на выезде. Сегодняшний поединок вышел крайне односторонним, поле будто наклонилось к владениям сборной Финляндии. Ничью хозяева не удержали.

Весь первый тайм прошел под знаком давления от сборной Дании. Гости действовали агрессивно без мяча и очень активно, контролируя снаряд. Стабильно владение "Алой гвардии" происходило за центральным кругом, на половине поля соперника.

Перепасовка подопечных Юльманда проходила в высоком темпе, но низкий блок финнов таки затушил абсолютно все угрозы от датчан, и на перерыв команды отправились при счете 0:0. Где защитники "суоми" не накрыли удары, или же мяч банально не летел мимо, там помог Градецкий. Вратарь хозяев справился с выстрелом Линдстрема и двумя залпами Эриксена.

В дебюте второй половины встречи Градецкий парировал неприятный удар Эриксена со штрафного; затем Сков Ольсен пальнул с острого угла, а Лукаш все равно выручил. Команду Канервы ситуация устраивала: пятерка в обороне, отсутствие контригры, ставка на вратаря, сушка нулей на табло.

Пиком демонстрации мастерства голкипером "суоми" стал его сэйв после дальнего выстрела Нергора. Тем не менее, на плотном ударе под штангу от Хейбьерга вратарь в конце концов капитулировал. Меле покатил, хавбек "Тоттенхэма" подстроился и бахнул в дальний угол, Градецкий не достал.

Дания залетает на вершину турнирной таблицы. Очень вовремя, иначе бы картинка в группе H для "Алой гвардии" рисковала стать очень напряженной.

Отбор на ЕВРО-2024, 6-й тур

Стадион: "Олимпийский" (Хельсинки)

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

Финляндия – Дания 0:1

Гол: Хейбьерг (86)

Финляндия: Градецкий – Алхо (Сойри, 62), Хосконен, Иванов, Пелтола, Нисканен (Уронен, 13) – Кельман (Тейлор, 84), Шуллер (Антман, 62), Кайринен, Камара – Пукки (Похьянпало, 62)

Дания: Шмейхель – Р. Кристенсен, Андерсен, А. Кристенсен, Меле – Нергор (Дилейни, 75), Хейбьерг – Сков Ольсен (Кьер, 81), Эриксен, Линдстрем (Хейлунд, 46) – Винд (Поульсен, 67)

Предупреждения: Иванов (18), Уронен (53), Похьянпало (79) – Кристенсен (13), Нергор (62), Поульсен (73), Андерсен (90+4)