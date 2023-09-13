ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Фернанду Сантуш сегодня покинет пост наставника сборной Польши
Поляки набрали лишь шесть очков в пяти матчах
Фото: pzpn.pl
Представители Фернанду Сантуша приняли условия Польской футбольной ассоциации. Сегодня тренер сборной Польши покинет свой пост, переговоры были сложными, но в итоге они пошли навстречу ассоциации. Официально об этом объявят в течении нескольких часов, сообщают польские источники.
Фернанду Сантуш оставляет сборную Польши в тяжелом положении после катастрофического выступления сборной в отборе на Евро-2024. Попав в одну из самых легких групп: с Чехией, Албанией, Молдовой и Фарерскими островами, поляки набрали лишь шесть очков в пяти матчах. Шансы на прямое попадание на Евро-2024 сильно уменьшились.
Среди возможных кандидатов на пост тренера есть: Марек Папшун (до недавнего времени тренер "Ракова") является фаворитом, претендуют также Мацей Скоржа ("Урава Ред Даймондс"), Михал Пробеж (тренирует сборную до 21 года) и даже Адам Навалка (бывший тренер сборной, сейчас не работает, но в прошлом году был близок к сборной Польши).
Популярное сейчас
- Альтернативный путь Украины на Евро-2024. Возможен выход в плей-офф дивизионов А и В
- Удар по Севастополю. ГУР подтвердило повреждение десантного корабля и подводной лодки РФ
- Взрывы в Севастополе. Повреждены корабли россиян
- Отбор на Евро-2024. Украина - Англия 1:1. Прекрасный результат
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО