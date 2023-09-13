СМИ: Фернанду Сантуш сегодня покинет пост наставника сборной Польши

Представители Фернанду Сантуша приняли условия Польской футбольной ассоциации. Сегодня тренер сборной Польши покинет свой пост, переговоры были сложными, но в итоге они пошли навстречу ассоциации. Официально об этом объявят в течении нескольких часов, сообщают польские источники.

Фернанду Сантуш оставляет сборную Польши в тяжелом положении после катастрофического выступления сборной в отборе на Евро-2024. Попав в одну из самых легких групп: с Чехией, Албанией, Молдовой и Фарерскими островами, поляки набрали лишь шесть очков в пяти матчах. Шансы на прямое попадание на Евро-2024 сильно уменьшились.

Среди возможных кандидатов на пост тренера есть: Марек Папшун (до недавнего времени тренер "Ракова") является фаворитом, претендуют также Мацей Скоржа ("Урава Ред Даймондс"), Михал Пробеж (тренирует сборную до 21 года) и даже Адам Навалка (бывший тренер сборной, сейчас не работает, но в прошлом году был близок к сборной Польши).