Даже Левандовский не спасает. Албания неожиданно побеждает Польшу

Албания продолжает штамповать неожиданные результаты и на этот раз у себя дома обыгрывает Польшу вместе с Робертом Левандовским. Этот результат точно не назовешь случайностью, ведь хозяева поля провели качественный матч.

Необычно активное начало выдали обе команды, правда откровенно опасных моментов у ворот Стракоши или Щенсного увидеть не удалось. Первый по-настоящему хороший шанс у поляков завершился голом в исполнении защитника "Арсенала" Якуба Кивиора: после подачи от Шиманского Якуб едва подстроился, чтобы пробить головой и после того, как мяч рикошетом от защитника вернулся к нему, Кивиор уверенно расстрелял ворота соперника. Впрочем после просмотра ВАР стало известно, что у поляка был офсайд, поэтому гол отменили.

Незасчитанный гол, такое впечатление, лишь добавил уверенности полякам и они стали агрессивнее играть в отборе и чаще подходить к штрафной площади соперника. Однако свой ответ на активность гостей имел вингер Албании Ясир Асани. На 37-й минуте он сместился с правого фланга и примерно с угла штрафной площади всадил круглого в дальний угол ворот Щенсного. У голкипера "Ювентуса" не было никаких шансов, это очередной зрелищный выстрел с дальней дистанции от албанцев после гола Байрами в матче против Чехии. Они умеют забивать только красиво и никак иначе.

Польша была в явном шоке от такого поворота событий и до перерыва не смогла создать никаких проблем подопечным Сильвиньо. Именно с минимальным преимуществом в счете со стороны албанцев команды ушли на перерыв.

На вторую половину встречи Албания сознательно вышла защищать добытый результат, а попытки Польши хотя бы сравнять счет выглядели довольно слабо. Если количество моментов у ворот Стракоши выросло, то их качество — нет.

На 62-й минуте главный наставник албанцев Сильвиньо решил сделать двойную замену и заменить двух форвардов. Среди тех, кто вышел на поле, был Мирлинд Даку. Не успела секундная стрелка сделать полный оборот, как он принял мяч в штрафной площадке и несмотря на давление со стороны защитника сборной Польши, пробил точно в ближний угол ворот Войцеха Щенсного. Это шокирующие 2:0 в Тиране, которые полностью деморализовали подопечных Сантуша.

После второго пропущенного гола поляки перешли в режим паники, не совсем понимая, как проходить оборонительные редуты хозяев поля. Албания же отважно оборонялась, и смогла отстоять невероятный для себя результат.

Ранее были слухи о том, что Фернанду Сантуш не хочет продолжать работать с Польшей и подумывает об отъезде в Саудовскую Аравию, где в его услугах заинтересованы сразу несколько местных клубов. Наверное, Сантушу следует ехать и не издеваться над собой, футболистами сборной Польши и болельщиками этой команды. Сегодняшний результат ставит поляков в чрезвычайно сложное положение, после которого их выход на Евро-2024 выглядит маловероятным.

Албания благодаря сегодняшней победе выходит на первое место в группе Е, на их счету 10 очков. На втором и третьем местах Чехия и Молдова соответственно, у них по 8 очков, правда у чехов матч в запасе. И только на четвертом месте Польша с 6 очками в активе. Хуже них только Фарерские острова.

Отбор на Евро-2024, 6-й тур

Стадион: "Эйр Албания" (Тирана)

Главный судья: Хосе Мария Санчес (Испания)

Албания – Польша 2:0

Голы: Асани (37), Даку (62)

Албания: Стракоша — Хюсай, Исмаили, Дьимсити, Митай — Асани (Муя, 70), Рамадани, Байрами (Гьязула, 80), Асллани (Баре, 70) — Чикалеши (Даку, 62), Узуни (Сефери, 62)

Польша: Щенсный — Берешинский (Скурас, 70), Кендзьора, Беднарек (Вьетеска, 34), Кивиор — Кэш, Зелинский, Крыховяк (Линетти, 70), Каминский (Гросицкий, 61) — Шиманский (Свидерский, 61), Левандовский

Предупреждения: Чикалеши (45+1), Асллани (45+8), Стракоша (59), Даку (63), Муя (75), Сефери (86) – Беднарек (9), Каминский (45+7), Берешинский (45+8), Крыховяк (61), Линетти (79), Вьетеска (88)