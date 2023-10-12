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Матч Косово - Израиль в отборе Евро-2024 перенесен после атаки ХАМАС. Израильские власти запрещают игрокам покидать страну
Матч Косово и Израиля в квалификации Евро-2024 перенесен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Количество погибших палестинцев в результате ответных израильских ответных ударов по сектору Газа достигло 1200 человек.
Пресс-служба УЕФА сообщила, что игра квалификации Евро-2024 между сборными Косово и Израиля, которая должна была состояться 15 октября, состоится в другую дату, которая будет определена позже.
Как уточняет журналист Sky Роб Харрис, игра перенесена в связи с тем, что власти Израиля пока что запрещают игрокам сборной покидать пределы страны.
Ранее УЕФА перенес ближайшие матчи израильских сборных всех возрастов, включая игру квалификации Евро-2024 между Израилем и Швейцарией.
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