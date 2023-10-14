Сборная Польши не смогла вылететь из Фарерских островов из-за непогоды. Следующая игра уже завтра

Сборная Польши выиграла Фарерские острова в выездном матче 12 октября. Однако 13 октября "кадре" не удалось покинуть Фареры.

У них был запланирован вылет в Варшаву на 13 октября в 17.15 по центральноевропейскому времени. Однако из-за непогоды все авиарейсы были отменены. Команда вернулась в гостиницу.

Следующую попытку поляки предпримут сегодня, в субботу.

Эти неудобства создадут пробы для сборной Польши. 15 октября у команды запланирован домашний поединок против сборной Молдовы. Предматчевая тренировка должна состояться накануне в 17:00, а пресс-конференция Михала Проберда запланирована еще на 45 минут быстрее.

Сейчас сборная Польши занимает второе место в своей группе с девятью очками в активе, однако имеет на один матч больше Чехии, в которой восемь зачетных пунктов. Впереди у "кадры" еще два поединка: против Молдовы и Чехии.