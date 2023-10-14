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Сборная Польши не смогла вылететь из Фарерских островов из-за непогоды. Следующая игра уже завтра
У "кадры" неудобства из-за шторма
Фото: goal.pl
Сборная Польши выиграла Фарерские острова в выездном матче 12 октября. Однако 13 октября "кадре" не удалось покинуть Фареры.
У них был запланирован вылет в Варшаву на 13 октября в 17.15 по центральноевропейскому времени. Однако из-за непогоды все авиарейсы были отменены. Команда вернулась в гостиницу.
Следующую попытку поляки предпримут сегодня, в субботу.
Эти неудобства создадут пробы для сборной Польши. 15 октября у команды запланирован домашний поединок против сборной Молдовы. Предматчевая тренировка должна состояться накануне в 17:00, а пресс-конференция Михала Проберда запланирована еще на 45 минут быстрее.
Сейчас сборная Польши занимает второе место в своей группе с девятью очками в активе, однако имеет на один матч больше Чехии, в которой восемь зачетных пунктов. Впереди у "кадры" еще два поединка: против Молдовы и Чехии.
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