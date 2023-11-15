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Балакин рассудит матч отбора Евро-2024, Монзуль будет отвечать за VAR
Украинские арбитры отработают на поединке Кипр - Испания
Фото: СК Днепр-1
На отборочном поединке Евро-2024 в группе А Кипр - Испания будет работать украинская судейская бригада. Об этом сообщает УАФ со ссылкой на сайт УЕФА.
Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертый арбитр - Виталий Романов. Арбитр ВАА - Екатерина Монзуль, ассистент ВАА - Алексей Деревинский.
Матч состоится 16 ноября и начнется в 19:00 (по Киеву).
Также добавим, что в роли судейского наблюдателя на матче в группе I Швейцария - Косово (18 ноября) будет работать украинец Виктор Швецов.
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