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Важная игра для Украины. Черногория – Литва. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 16.11.2023
С мыслью о запасном варианте
Getty Images/Global Images Ukraine
Квалификация на Чемпионат Европы-2024
Группа G, девятый тур
16 ноября, 21:45. "Городской стадион" (Подгорица)
Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 4
Литовцы помогают Украине в политическом и военном плане. Иногда даже больше, чем могут осилить. В этот раз они также могут удивить нас помощью, однако в этом случае придется очень много потрудиться.
Короче говоря, для подопечных Сергея Реброва важно, чтобы сегодня Черногория не победила. Тогда Сербия автоматически проходит на Евро-2024 и официально освобождает слот в отборе через плей-офф Лиги наций для Украины. Однако этот вариант мы только держим в уме. Он запасный, если все-таки не удастся пройти Италию. А мы не Чеферин, мы верим в “сине-желтых”.
Новости Черногории
Откровенно говоря, у "храбрых соколов" шансы пройти на Евро-2024 – минимальны. Однако текущей задачей является сегодняшняя победа: благодаря ей небольшое пламя надежды все еще будет теплиться. В прошлом туре черногорцы уступили прямым конкурентам, сборной Сербии. В том матче все решили индивидуальности: у Стойковича футболисты сильнее и лучше готовы к большим задачам.
Как результат, за два тура до финиша Черногории необходимо побеждать Литву дома и Венгрию на выезде. Параллельно нужно, чтобы сербы проиграли в Болгарии в финальном туре, или чтобы венгры уступили в двух подряд поединках (кроме Черногории еще и Болгарии). Если сжато, нужно черногорско-болгарское чудо. В последний раз они плотно работали в союзе (военно-политическом) еще в 1912-1913 годах. Тогда получилось, мягко говоря, не слишком удачно.
Кадры хозяев
Бессменным лидером черногорцев в последние годы является Стефан Йоветич. В этом отборе он имеет три результативных действия (2+1) – а это уже 50% голов команды. Также есть свой главный и в обороне: тезка Йоветича – Стефан Савич. Но в целом представителей топовых чемпионатов маловато.
Новости Литвы
Литовцы изо всех сил пытаются добывать результат. В этом отборе они уступили трижды: лидерам турнирной таблицы Сербии и Венгрии. Параллельно также отобрали очки у мадьяр. Как раз с венграми Литва и играла в последнем на данный момент матчи. К сожалению, голы Собослая и Варги во втором тайме позволили Венгрии отыграться с 0:2 и вывезти ничью из Каунаса. Однако лучшим моментом этого поединка является кричалка тамошних фанатов. Они посвятили ее Путину, назвав его реальное имя. Смысл достаточно понятен и известен.
Сегодня будет завершающий матч команды в отборе на Евро-2024. Литовцы уже ни на что не претендуют, разве что на престиж. В первом матче против черногорцев подопечные Янкаускаса дома едва вырвали ничью на 90+4 минуте, хотя до этого вели в счете. Неплохим был бы такой результат и сейчас.
Кадры гостей
Подавляющее количество футболистов сборной Литвы – это представители внутреннего чемпионата. Лишь один игрок выступает в топовом турнире: 19-летний хавбек Гвидас Гинейтис в "Торино".
Последние матчи Черногории и Литвы
Последние пять встреч хозяев
- 17.10. Сербия – Черногория 3:1 (Отбор на Евро-2024)
- 12.10. Черногория – Ливан 3:2 (ТМ)
- 10.09. Черногория – Болгария 2:1 (Отбор на Евро-2024)
- 07.09. Литва – Черногория 2:2 (Отбор на Евро-2024)
- 20.06. Черногория – Чехия 1:4 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 17.10. Литва – Венгрия 2:2 (Отбор на Евро-2024)
- 14.10. Болгария – Литва 0:2 (Отбор на Евро-2024)
- 10.09. Литва – Сербия 1:3 (Отбор на Евро-2024)
- 07.09. Литва – Черногория 2:2 (Отбор на Евро-2024)
- 20.06. Венгрия – Литва 2:0 (Отбор на Евро-2024)
Личные встречи между командами
07.09.23. Литва – Черногория 2:2 (Отбор на Евро-2024)
14.10.19. Литва – Черногория 1:4 (Лига наций)
10.09.18. Черногория – Литва 2:0 (Лига наций)
Турнирная таблица группы G
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Венгрия
|6
|4
|2
|0
|11-4
|14
|2
|Сербия
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|3
|Черногория
|6
|2
|2
|2
|6-8
|8
|4
|Литва
|7
|1
|3
|3
|8-12
|6
|5
|Болгария
|6
|0
|2
|4
|3-10
|2
Ставки и коэффициенты на матч Черногория – Литва
Прогноз матча Черногория – Литва от UA-Football
Не смотря на отсутствие турнирной мотивации, сегодняшние гости навязают борьбу. Как минимум они будут немало атаковать. Черногорцы тоже имеют силы и, что главное, мотивацию создавать моменты у чужих ворот. Прогноз: Обе забьют (Кф 2,35).
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