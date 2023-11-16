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ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Важная игра для Украины. Черногория – Литва. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 16.11.2023

ЕВРО-2024

С мыслью о запасном варианте

Важная игра для Украины. Черногория – Литва. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 16.11.2023

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською
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Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа G, девятый тур

16 ноября, 21:45. "Городской стадион" (Подгорица)

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

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Трансляція матчу Чорногорія - Литва
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Содержание

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Литовцы помогают Украине в политическом и военном плане. Иногда даже больше, чем могут осилить. В этот раз они также могут удивить нас помощью, однако в этом случае придется очень много потрудиться.

Короче говоря, для подопечных Сергея Реброва важно, чтобы сегодня Черногория не победила. Тогда Сербия автоматически проходит на Евро-2024 и официально освобождает слот в отборе через плей-офф Лиги наций для Украины. Однако этот вариант мы только держим в уме. Он запасный, если все-таки не удастся пройти Италию. А мы не Чеферин, мы верим в “сине-желтых”.

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Новости Черногории

Откровенно говоря, у "храбрых соколов" шансы пройти на Евро-2024 – минимальны. Однако текущей задачей является сегодняшняя победа: благодаря ей небольшое пламя надежды все еще будет теплиться. В прошлом туре черногорцы уступили прямым конкурентам, сборной Сербии. В том матче все решили индивидуальности: у Стойковича футболисты сильнее и лучше готовы к большим задачам.

Как результат, за два тура до финиша Черногории необходимо побеждать Литву дома и Венгрию на выезде. Параллельно нужно, чтобы сербы проиграли в Болгарии в финальном туре, или чтобы венгры уступили в двух подряд поединках (кроме Черногории еще и Болгарии). Если сжато, нужно черногорско-болгарское чудо. В последний раз они плотно работали в союзе (военно-политическом) еще в 1912-1913 годах. Тогда получилось, мягко говоря, не слишком удачно.

Кадры хозяев

Бессменным лидером черногорцев в последние годы является Стефан Йоветич. В этом отборе он имеет три результативных действия (2+1) – а это уже 50% голов команды. Также есть свой главный и в обороне: тезка Йоветича – Стефан Савич. Но в целом представителей топовых чемпионатов маловато.

Новости Литвы

Литовцы изо всех сил пытаются добывать результат. В этом отборе они уступили трижды: лидерам турнирной таблицы Сербии и Венгрии. Параллельно также отобрали очки у мадьяр. Как раз с венграми Литва и играла в последнем на данный момент матчи. К сожалению, голы Собослая и Варги во втором тайме позволили Венгрии отыграться с 0:2 и вывезти ничью из Каунаса. Однако лучшим моментом этого поединка является кричалка тамошних фанатов. Они посвятили ее Путину, назвав его реальное имя. Смысл достаточно понятен и известен.

Сегодня будет завершающий матч команды в отборе на Евро-2024. Литовцы уже ни на что не претендуют, разве что на престиж. В первом матче против черногорцев подопечные Янкаускаса дома едва вырвали ничью на 90+4 минуте, хотя до этого вели в счете. Неплохим был бы такой результат и сейчас.

Кадры гостей

Подавляющее количество футболистов сборной Литвы – это представители внутреннего чемпионата. Лишь один игрок выступает в топовом турнире: 19-летний хавбек Гвидас Гинейтис в "Торино".

Последние матчи Черногории и Литвы

Последние пять встреч хозяев

  • 17.10. Сербия – Черногория 3:1 (Отбор на Евро-2024)
  • 12.10. Черногория – Ливан 3:2 (ТМ)
  • 10.09. Черногория – Болгария 2:1 (Отбор на Евро-2024)
  • 07.09. Литва – Черногория 2:2 (Отбор на Евро-2024)
  • 20.06. Черногория – Чехия 1:4 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

  • 17.10. Литва – Венгрия 2:2 (Отбор на Евро-2024)
  • 14.10. Болгария – Литва 0:2 (Отбор на Евро-2024)
  • 10.09. Литва – Сербия 1:3 (Отбор на Евро-2024)
  • 07.09. Литва – Черногория 2:2 (Отбор на Евро-2024)
  • 20.06. Венгрия – Литва 2:0 (Отбор на Евро-2024)

Личные встречи между командами

07.09.23. Литва – Черногория 2:2 (Отбор на Евро-2024)

14.10.19. Литва – Черногория 1:4 (Лига наций)

10.09.18. Черногория – Литва 2:0 (Лига наций)

Турнирная таблица группы G

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ
1 Венгрия 6 4 2 0 11-4 14
2 Сербия 7 4 1 2 13-7 13
3 Черногория 6 2 2 2 6-8 8
4 Литва 7 1 3 3 8-12 6
5 Болгария 6 0 2 4 3-10 2

Ставки и коэффициенты на матч Черногория – Литва

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Прогноз матча Черногория – Литва от UA-Football

Не смотря на отсутствие турнирной мотивации, сегодняшние гости навязают борьбу. Как минимум они будут немало атаковать. Черногорцы тоже имеют силы и, что главное, мотивацию создавать моменты у чужих ворот. Прогноз: Обе забьют (Кф 2,35).

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.