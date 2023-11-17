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Отбор на ЧЕ-2024. Дания – Словения 2:1. Еще один участник Евро определен
Датчане уже вышли на Евро, словенцам еще нужно бороться
Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на Чемпионат Европы-2024
Группа H, девятый тур
"Паркен" (Копенгаген)
Главный арбитр: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Дания – Словения 2:1
Голы: Мехле 26, Делейни 54 – Янжа 30
Дания: Шмайхель – Андерсен, Кристенсен, Вестергорд – Мехле, Гойбьерг, Норгорд (Йенсен 46), Кристиансен (Р. Кристенсен 86) – Винд (Дольберг 86), Делейни (Хьюлманд 75) – Поульсен (Линдстрем 90+1)
Словения: Облак – Корничник, Блажич, Бийол, Янжа (Дркушич 62) – Вербич (Ловрич 73), Черин, Элсник (Куртич 62), Млакар (Зайц 86) – Ипотник, Шешко (Горенц Станкович 73)
Предупреждения: Норгорд 33 – Элсник 32
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