Отбор на Евро-2024. Бельгия - Азербайджан 5:0. Шоу Лукаку

Бельгия прекрасно заканчивает для себя 2023-й год. Первое место в группе отбора, уверенная победа, сильная игра Лукаку.

Матч был односторонним. Азербайджан за 90 минут выполнил только один удар, и в целом практически не покидал своей половины поля. Но и качественного автобуса не получалось. После небольшой разведки, голы в ворота Магомедалиева посыпались как из рога изобилия.

Ромелу Лукаку сделал покер за двадцать минут, но нужно отметить и других футболистов, которые поучаствовали в этом разгроме. В частности, вингер “Сити” Доку. Именно после его навеса Лукаку забил первый гол в матче, также после передачи Доку в штрафную Кастань во втором голе поднес мяч супербомбардиру.

В третьем голе подача на Лукаку полетела уже с противоположного фланга (мяч в штрафную закинул Фас). Азербайджан просто не справиться с Биг Ромом в воздухе.

Точку в первом тайме Лукаку поставил после передачи Мангаля – удар низом.

Казалось, что еще в первом тайме Бельгия забьет пятый, но гол Кастаня был отменен.

К слову, положение Азербайджана было усложнено очень глупым удалением Исрафилов в середине первого тайма.

В перерыве оба тренера провели несколько замен, в частности покинул поле Лукаку. Пятого гола пришлось ждать долго. И снова не обошлось без участие Доку, выкатившего мяч под удар Троссарду.

5:0 – заслуженный разгром.

Отбор на ЧЕ-2024, группа F, десятый тур. Брюссель, “Стадион короля Бодуэна”

Бельгия – Азербайджан 5:0

Голы: Лукаку 17, Лукаку 26, Лукаку 30, Лукаку 37, Троссард 90

Бельгия: Кастельс – Фас, Вертонген (Аль-Дахиль 84), Теате (Салемакерс 60) – Кастань, Мангаля, Вранкс (Тилеманс 46), Доку – Бакайоко (Карраско 60), Троссард – Лукаку (Опенда 46)

Азербайджан: Магомедалиев – Джафаргулиев (Алыев 46), Кривоцюк, Мамедов, Хагверди – Исрафилов – Байрамов, Исаев (Диниев 46), Махмудов (Джамалов 77), Эмерли (Ахундзаде 46) – Дадашов (Ахмадзада 64)

Предупреждения: Теате 22, Вранкс 45 – Исрафилов 20, Исрафилов 24, Магомедалиев 86

Удаление: Исрафилов 24