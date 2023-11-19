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Отбор на Евро-2024. Бельгия - Азербайджан 5:0. Шоу Лукаку
Бельгия выигрывает свою группу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгия прекрасно заканчивает для себя 2023-й год. Первое место в группе отбора, уверенная победа, сильная игра Лукаку.
Матч был односторонним. Азербайджан за 90 минут выполнил только один удар, и в целом практически не покидал своей половины поля. Но и качественного автобуса не получалось. После небольшой разведки, голы в ворота Магомедалиева посыпались как из рога изобилия.
Ромелу Лукаку сделал покер за двадцать минут, но нужно отметить и других футболистов, которые поучаствовали в этом разгроме. В частности, вингер “Сити” Доку. Именно после его навеса Лукаку забил первый гол в матче, также после передачи Доку в штрафную Кастань во втором голе поднес мяч супербомбардиру.
В третьем голе подача на Лукаку полетела уже с противоположного фланга (мяч в штрафную закинул Фас). Азербайджан просто не справиться с Биг Ромом в воздухе.
Точку в первом тайме Лукаку поставил после передачи Мангаля – удар низом.
Казалось, что еще в первом тайме Бельгия забьет пятый, но гол Кастаня был отменен.
К слову, положение Азербайджана было усложнено очень глупым удалением Исрафилов в середине первого тайма.
Lukaku has FOUR first-half goals ????#EURO2024 pic.twitter.com/pGsmpUFonF— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 19, 2023
В перерыве оба тренера провели несколько замен, в частности покинул поле Лукаку. Пятого гола пришлось ждать долго. И снова не обошлось без участие Доку, выкатившего мяч под удар Троссарду.
5:0 – заслуженный разгром.
Отбор на ЧЕ-2024, группа F, десятый тур. Брюссель, “Стадион короля Бодуэна”
Бельгия – Азербайджан 5:0
Голы: Лукаку 17, Лукаку 26, Лукаку 30, Лукаку 37, Троссард 90
Бельгия: Кастельс – Фас, Вертонген (Аль-Дахиль 84), Теате (Салемакерс 60) – Кастань, Мангаля, Вранкс (Тилеманс 46), Доку – Бакайоко (Карраско 60), Троссард – Лукаку (Опенда 46)
Азербайджан: Магомедалиев – Джафаргулиев (Алыев 46), Кривоцюк, Мамедов, Хагверди – Исрафилов – Байрамов, Исаев (Диниев 46), Махмудов (Джамалов 77), Эмерли (Ахундзаде 46) – Дадашов (Ахмадзада 64)
Предупреждения: Теате 22, Вранкс 45 – Исрафилов 20, Исрафилов 24, Магомедалиев 86
Удаление: Исрафилов 24
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Бельгия
|8
|6
|2
|0
|22-4
|+18
|20
|2
|Австрия
|8
|6
|1
|1
|17-7
|+10
|19
|3
|Швеция
|8
|3
|1
|4
|14-12
|+2
|10
|4
|Азербайджан
|8
|2
|1
|5
|7-17
|-10
|7
|5
|Эстония
|8
|0
|1
|7
|2-22
|-20
|1
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