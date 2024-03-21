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Плей-офф квалификации Евро-2024. Уэльс - Финляндия 4:1. План Пейджа сработал
Уилсон - Брукс - Джонсон сделали результат
Фото: UEFA EURO 2024
Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024
21.03.2024. Кардифф Сити Стэдиум (Кардифф)
Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Уэльс - Финляндия 4:1
Уэльс: Уорд, Уильямс, Мефам, Дэвис, Родон, Робертс, Ампаду, Уилсон (Броудхед 90), Джеймс, Джонсон (Джеймс 73), Брукс (Мур 60)
Финляндия: Градецки, Алхо (Нисканен 87), Тенхо, Иванов, Пелтола, Камара, Шуллер (Кайринен 73), Похьянпало (Каллман 77), Лод (Антман 73), Пукки (Йенсен 78), Хаканс
Голы: Брукс 3, Уильямс 38, Джонсон 47, Джеймс 86 - Пукки 45
Предупреждения: Джеймс 54, Уилсон 65, Мур 90+5 - Лод 22, Тенхо 50
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