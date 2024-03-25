Швеция - Албания. Смотреть онлайн LIVE товарищеский матч сборных. Видеотрансляция

Швеции на Евро-2024 не будет – это довольно весомая потеря для турнира. А вот Албанию на полях Германии увидим. Эта сборная готовится ко второму в своей истории выступлению на чемпионате Европы.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Товарищеский матч сборных состоится в понедельник, 25-го марта, в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Товарищеский матч

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1