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Швеция - Албания. Смотреть онлайн LIVE товарищеский матч сборных. Видеотрансляция
Швеция - Албания: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: tumblr
Швеции на Евро-2024 не будет – это довольно весомая потеря для турнира. А вот Албанию на полях Германии увидим. Эта сборная готовится ко второму в своей истории выступлению на чемпионате Европы.
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Товарищеский матч сборных состоится в понедельник, 25-го марта, в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO.
Товарищеский матч
Швеция - Албания
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
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