Уэльс - Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Кто бы что ни говорил, но битва Уэльса и Польши в плей-офф квалификации на Евро-2024 - самая статусная среди других. Эти страны являются частыми гостями крупнейших мировых турниров, но летом в Германию поедет только одна сборная. Победитель будет играть в одной группе с Францией, Нидерландами и Австрией.

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Матч состоится во вторник, 26-го марта, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 6.

Финал плей-офф квалификации Евро-2024

26.03.2024. Кардифф Сити Стэдиум (Кардифф)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 6