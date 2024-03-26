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Уэльс - Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Уэльс - Польша: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кто бы что ни говорил, но битва Уэльса и Польши в плей-офф квалификации на Евро-2024 - самая статусная среди других. Эти страны являются частыми гостями крупнейших мировых турниров, но летом в Германию поедет только одна сборная. Победитель будет играть в одной группе с Францией, Нидерландами и Австрией.
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Матч состоится во вторник, 26-го марта, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 6.
Финал плей-офф квалификации Евро-2024
26.03.2024. Кардифф Сити Стэдиум (Кардифф)
Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
Уэльс 21:45 Польша
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 6
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