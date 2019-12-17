Степаненко: Удивлялся, как Зенит проиграл Бенфике 0:3

Вице-капитан "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, в результате которой "горнякам" в соперники досталась "Бенфика".

– Смотрел жеребьевку в прямом эфире. Ожидал, что будет или "Мальме", или "Гент". Очень не хотел "Интер" и "Манчестер Юнайтед". Остальные команды в принципе равны, со всеми можно играть и добиваться результата. Попался достойный соперник. Сезон "Бенфика" начала не очень хорошо, судя по результатам, но к зиме набрала форму и победила "Зенит" 3:0. Я удивлялся, как "Зенит", который практически обеспечил себе Лигу чемпионов, остался вообще без еврокубков, проиграв "Бенфике" на выезде 3:0?! Это говорит о том, что наш оппонент достойный, с хорошим атакующим потенциалом. Будем готовиться к серьезным матчам. Проблема, что мы стартуем с предсезонных сборов, у нас не будет официальных игр. "Бенфика" в этом плане предстанет более готовой.

– Чего ожидать от "Бенфики"?

– В последнее время уровень португальского футбола вырос. Есть три явных лидера: "Порту", "Бенфика" и "Спортинг". Судя по работе с португальскими тренерами, я понял, что немало внимания уделяется обороне, а в атаке много свободы, чтобы каждый футболист проявлял свою креативность. Поэтому, я уверен, будут интересные матчи. Тренерский штаб наверняка хорошо знает "Бенфику". Многие работали в "Порту" и часто встречались на разных уровнях с этой командой. Ждут хорошие тяжелые матчи. Надеемся на победу.