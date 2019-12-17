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Степаненко: Удивлялся, как Зенит проиграл Бенфике 0:3

Лига Европы
(2 голосов)

Португальский футбол на подъеме

Степаненко: Удивлялся, как Зенит проиграл Бенфике 0:3
Новина українською

Вице-капитан "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, в результате которой "горнякам" в соперники досталась "Бенфика".

– Смотрел жеребьевку в прямом эфире. Ожидал, что будет или "Мальме", или "Гент". Очень не хотел "Интер" и "Манчестер Юнайтед". Остальные команды в принципе равны, со всеми можно играть и добиваться результата. Попался достойный соперник. Сезон "Бенфика" начала не очень хорошо, судя по результатам, но к зиме набрала форму и победила "Зенит" 3:0. Я удивлялся, как "Зенит", который практически обеспечил себе Лигу чемпионов, остался вообще без еврокубков, проиграв "Бенфике" на выезде 3:0?! Это говорит о том, что наш оппонент достойный, с хорошим атакующим потенциалом. Будем готовиться к серьезным матчам. Проблема, что мы стартуем с предсезонных сборов, у нас не будет официальных игр. "Бенфика" в этом плане предстанет более готовой.

– Чего ожидать от "Бенфики"?

– В последнее время уровень португальского футбола вырос. Есть три явных лидера: "Порту", "Бенфика" и "Спортинг". Судя по работе с португальскими тренерами, я понял, что немало внимания уделяется обороне, а в атаке много свободы, чтобы каждый футболист проявлял свою креативность. Поэтому, я уверен, будут интересные матчи. Тренерский штаб наверняка хорошо знает "Бенфику". Многие работали в "Порту" и часто встречались на разных уровнях с этой командой. Ждут хорошие тяжелые матчи. Надеемся на победу.

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В статье: Тарас Степаненко Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (11)
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lulinha (Мадрид)
18.12.2019 в 06:50
Чистку надо начинать от динамовских сердец.
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0
0
alex.belogubko (одесса)
17.12.2019 в 20:10
а Зенит по круче ШД
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2019 в 21:09
А як жеж, там грає Великий Рахит.
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+1
0
digitex (Николаев)
17.12.2019 в 19:08
Точно так же как Вы проиграли Аталанте.
Ответить
+2
0
avatar
lulinha (Мадрид)
17.12.2019 в 18:52
Стёпа передай привет Тайсону.
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+2
0
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Инспектор ( )
17.12.2019 в 18:11
Каждая игра это отдельная история
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0
-1
oleg dynamo (львівська)
17.12.2019 в 18:10
а ти не здивувався чому ти програв 3:0? і то дома
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+2
0
Bonus (Львів)
17.12.2019 в 19:07
Причому 2 голи якраз Стьопа привіз
Ответить
+1
0
Joyce (Donetsk)
17.12.2019 в 17:27
Ха-Ха! И где мой комментарий :))
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+1
-2
Cerega15 (Kherson)
17.12.2019 в 18:54
Ваше мнение не имеет для нас никакого значения. Спасибо, что уделили внимание. С ув. ваша редакция.
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+1
-1
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Днепр-1 Днепр (Днепропетровск)
17.12.2019 в 20:45
0
-1

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