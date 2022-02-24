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ЛЕ. Реал Сосьедад – РБ Лейпциг 1:3. Быки заслуженно шагают вперёд
"Сосьедад" снова не смог проявить себя
Фото: Faisal HQ, Twitter
Лига Европы, плей-офф. Стыковые матчи, вторая игра
Сан-Себастьян, "Эстадио де Аноэта"
"Реал Сосьедад" – "РБ Лейпциг” 1:3 (3:5 – общий счёт)
Голы: Субименди (65) – Орбан (39), Силва (59), Форсберг (89, пен)
Нереализованный пенальти: Силва (39, вратарь)
"Реал Сосьедад": Райан – Муньос, Субельдия, Ле Норман (Сильва, 62), Элустондо, Сальдуа – Ойарсабаль, Субименди, Рафинья (Серлот, 84), Порту (Янузай, 62) – Исак
"РБ Лейпциг": Гулачи – Гвардиол, Орбан, Симакан – Хенрикс (Анхелиньо, 64), Кампль (Адамс, 90), Лаймер (Хайдара, 64), Клостерманн – Ольмо (Поульсен, 79) – Силва (Форсберг, 64), Нкунку
Предупреждения: Элустондо (89) – Силва (63), Орбан (72), Кампль (85)
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