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ЛЕ. Реал Сосьедад – РБ Лейпциг 1:3. Быки заслуженно шагают вперёд

Лига Европы
(1 голосов)

"Сосьедад" снова не смог проявить себя

ЛЕ. Реал Сосьедад – РБ Лейпциг 1:3. Быки заслуженно шагают вперёд

Фото: Faisal HQ, Twitter

Новина українською

Лига Европы, плей-офф. Стыковые матчи, вторая игра

Сан-Себастьян, "Эстадио де Аноэта"

"Реал Сосьедад" – "РБ Лейпциг” 1:3 (3:5 – общий счёт)

Голы: Субименди (65) – Орбан (39), Силва (59), Форсберг (89, пен)

Нереализованный пенальти: Силва (39, вратарь)

"Реал Сосьедад": Райан – Муньос, Субельдия, Ле Норман (Сильва, 62), Элустондо, Сальдуа – Ойарсабаль, Субименди, Рафинья (Серлот, 84), Порту (Янузай, 62) – Исак

"РБ Лейпциг": Гулачи – Гвардиол, Орбан, Симакан – Хенрикс (Анхелиньо, 64), Кампль (Адамс, 90), Лаймер (Хайдара, 64), Клостерманн – Ольмо (Поульсен, 79) – Силва (Форсберг, 64), Нкунку

Предупреждения: Элустондо (89) – Силва (63), Орбан (72), Кампль (85)

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) РБ Лейпциг
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