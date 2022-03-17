ЛЕ. Байер - Аталанта 0:1. 65 минут Малиновского, безнадежность Леверкузена 

"Аталанта" - пока единственная команда Серии А в четвертьфинале еврокубков. Компанию "Богине" может составить "Рома" в Лиге конференций, если не вылетит позже вечером от нидерландского "Витесса". "Аталанта" провела классический выездной матч итальянской команды после хорошего результата на своем поле - в первом тайме не забила, но и не пропустила, после перерыва успешно отбивала все атаки соперника, и а конце игры вырвала победу воспользовавшись усталостью и психологическим надломом соперника.

Больно смотреть на "Байера" без Флориана Виртца. Вундеркинд Леверкузена вылетел на несколько месяцев из-за травмы колена, и отсуствие 18-летнего атакующего хавбека ощущалось во всем - "Байеру" не хватало энергии, задора, креативности, а главное - финиша в атаке. Стоит вспомнить и о травме основного форварда Патрика Шика.

У "Байера" было достаточно моментов для победы. Например, дубль мог делать Мусса Диаби. Французский вингер, вынужденно играющий форварда, дважды преодолевал офсайдную ловушку, но и в первом и во втором тайме ему не удавалось переиграть кипера "Аталанты" Муссо.

Свои моменты в первой половине игры были у "Аталанты". В частности пару раз неплохо неплохо пробивал Малиновский - один раз в руки Градецки, второй - мимо ворот.

Первый тайм был более-менее равным, обе команды больше боялись пропустить, чем хотели забить. Но все изменилось после после перерыва. "Аталанта" отошла в глухую оборону, и до 80-й минуты нанесла всего два удара, у Леверкузена их было более десяти, также команда Бундеслиги более 70% игрового времени владела мячом. Но все атаки "Байера" были безрезультативными. Ничего не изменилось и с выходом на поле Азмуна и Аларио, профильных нападающих.

А вот замена Гасперини сработала. Бога, заменивший в середине второго тайма Малиновского, на 90-й минуте воспользовался попустительством и усталостью игроков "Байера", и выполнил рывок со своей половины поля к воротам Градецки. Та даже не пытался его остановить - 1:0.

⚫️ Jeremie Boga

???? Atalanta through to quarter-finals!#UEL pic.twitter.com/M4Dzwh3cEj — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 17, 2022

4:2 по сумме двух матчей. Обе команды достойно смотрелись бы в четвертьфинале, но могла победить только одна команда. В конечном итоге сыграли опыт и глубокая скамейка "Аталанты".

Лига Европы, 1/8 финала. Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" Леверкузен - "Аталанта" 0:1 (первый матч - 2:3)

Гол: Бога 90+1

"Байер": Градецки - Та, Таспоба, Инкапье - Фосу-Менса (Беллараби 61), Паласиос (Азмун 61), Арангис (Аларио 82), Баккер - Демирбай (Андрих 61) - Диаби, Адли

"Аталанта": Муссо - Паломино, Демирал, Толои (Джимсити 10) - Дзаппакоста (Пеццелья 79), Фройлер, де Роон, Хатебур - Коопмейнерс, Малиновский (Бога 65) - Муриэль (Пессина 79)

Предупреждения: Фосу-Менса 56, Андрих 90, Диаби 90