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ЛЕ. Барселона - Айнтрахт 2:3. Каталонцы завершат сезон без трофеев

Лига Европы
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(5 голосов)

Одна из главных сенсаций евросезона

ЛЕ. Барселона - Айнтрахт 2:3. Каталонцы завершат сезон без трофеев

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Итак, первый рывок "Барсы" при Хави официально завершен. Хватило на 15 матчей, местами было очень красиво, но теперь все - выдохлись.

Уже в первом матче во Франкфурте было заметно, что "Айнтрахту" удобно контратаковать замедлившуюся, безыдейную "Барселону", которая возле чужих ворот не предлагала почти ничего, кроме кроссов от Дембеле.

За неделю проблемы "Кулес" лишь усугубились, а вот немцы наладили прицел. Как следствие - логичные и справедливые 3:2 в их пользу.

"Барса" закапывала себя сама. Фол Эрика Гарсии в своей штрафной на 3-й минуте игры - что это было? Естественно, судья поставил пенальти, а Костич с точки не промахнулся - а как вы хотели?

Дальше возня, борьба, но "Айнтрахт" то и дело выбегал в контратаки три в три, а вот у "Барсы" кроме одного опасного навеса Дембеле на Обамеянга и вспомнить нечего. Результат? Второй мяч, который идеальным дальним выстрелом отправил под перекладину Борре. Араухо получил важный урок - нельзя без конца пласироваться перед соперником с мощным ударом.

Дело для "Кулес" окончательно запахло жаренным, но и здесь она отреагировала лишь еще парочкой прострелов/навесов Дембеле - в одном из моментов Обамеянг даже умудрился не попасть с трех метров.

"Айнтрахт" - как вы уже поняли - сегодня такое не прощал. Удар Костича из-под Деста был прекрасен и поставил точку в матче, который каталонцы захотят забыть, как можно скорее. Два гола в добавленное время приподняли настроение, но было уже слишком поздно.

Из выводов - у Хави есть костяк, но за время 15-матчевого спурта он выдохся, а дополнительного ресурса нет. Между тем, в Примере еще играть 7 туров, и это настораживает. Касательно "Айнтрахта", то здесь без слов - просто красавцы. И в плане тактики, и в психологии, и в реализации эта команда превзошла ожидания всех на свете.

1/4 финала ЛЕ, ответный матч. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Айнтрахт" - 2:3

Голы: Бускетс, 90+1, Депай, 90+10 (с пенальти) - Костич, 4 (с пенальти), 67, Борре, 36

"Барселона": тер Штеген - Мингеса (Дест, 62), Араухо, Эрик Гарсия (Люк де Йонг, 70), Альба - Педри (Френки де Йонг, 46), Бускетс, Гави - Дембеле, Обамеянг (Траоре, 62), Ферран Торрес (Депай, 80)

"Айнтрахт": Трапп - Туре (Хасебе, 90+8), Хинтереггер, Ндика - Кнауфф (Ченлдер, 90+8), Якич, Роде (Хрустич, 80), Костич - Линдстрем (Хауге, 80), Борре (Аше, 90), Камада

Предупреждения: Гарсия, 3, Гави, 28, Дембеле, 90+3 - Якич, 24, Хрустич, 83, Кнауфф, 90+4, Ндика, 90+4, Трапп, 90+10

Удаление: Ндика, 90+9

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В статье: Барселона Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Комментарии (26)
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Дoбрый (землянин)
15.04.2022 в 01:18
Ну что ж, теперь надо занимать второе место в чемпе, чего уж тут. А руководству искать и главное покупать хороших защитников, а не ещё пачку левандовских.
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0
0
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Дoбрый (землянин)
15.04.2022 в 01:07
Поставив против рослых и мощных немцев таких легковесов, как Педри, Гави и Дембеле, Хави уже изначально проиграл. Да и субтильный Буся явно не крепыш. Когда я увидел стартовый состав моё сердце ёкнуло. Быть беде, подумал я, продавят нас, как пить дать. Так оно и вышло. Жаль. Немцы молодцы конечно, победили заслуженно, я бы даже сказал в одну калитку вынесли. Моё им уважение. Финал: Айнтрахт-Лейпциг.
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
15.04.2022 в 00:58
В мирное время можно было бы посмеяться с Барселоны, А так - просто факт Айнтрахт оказался сильнее. Причем намного, счет не отражает. Барса выдохлась, Хави играл одним костяком, практически без ротации. И наступил на те же грабли, что недавно Папа Карло, Но гораздо сильнее наступил, по молодости, наверное. В отличие от Анчелотти, который лучше знает конструкцию и повадки грабель. Сезон Барса закончит без трофеев, да и какой трофей Лига Европы? Трофей второго сорта. Барса теперь может доигрывать сезон и наигрывать состав. Место в ЛЧ от неё не уйдет, вот и все задачи.
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
15.04.2022 в 00:47
Франкфурт возил барсюков лицом об газон почти весь матч. Шави таки физрук.
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+1
-2
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Дoбрый (землянин)
15.04.2022 в 00:32
В старте вместо Гави надо было ставить Де Йонга, а вместо Дембеле выпускать Траоре, как я в анонсе и писал. Хавин проё@ однозначно. Хави после второго гола и сам это понял и начал придурковато улыбаться и разводить руками, мол это ж не я начудил, это всё обстоятельства непреодолимой силы. ))
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+1
-3
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.04.2022 в 00:31
Дрібниця, але приємно))). Пам'ятаю як рік назад барсонуті кепкували, що РМ залишився без трофеїв, хоча і вийшов в півфінал ЛЧ і майже наздогнав АМ, а сама Барса задовольнитися Кубком, який виграла в знесиленого Атлетика, якому програла фінал Супер Копи, а також ганебно вилетіла в ЛЧ від ПСЖ. Реал показав, що ПСЖ це команда зірок, в т.ч. і бувших, а не команда-зірка. А Айнтрахту - респект! Добре айнтрахнули "встающіх с калєн"!
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+2
-2
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NORDOS
15.04.2022 в 00:19
З треблом вас, недолугі колаборанти
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+2
-2
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Spokoyno (Київ)
15.04.2022 в 00:16
Знову ті ж самі граблі... Позаминулий рік заганяли вікову гвардію... половину розігнали. Минулого року знов сподівання на 10... 12 польових. Тепер знов гра без активної ротації і вийшло "а я увлекся, Я рванул на десять тыщ как на пятьсот, - и спекся" Коротше к анонсу "накаркав" Починаючи з захисту... Бускетс - forever Суддя вишенька на прольоті. Щось сильно завило... піду сховаюсь.
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+2
-4
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NORDOS
15.04.2022 в 00:18
з твого також поржу
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+2
-2
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Loader (Днепр)
15.04.2022 в 00:13
Да, подсела Барселона не вовремя. Думал, невзрачная игра с Леванте - случайность. Но нет, пошел спад. Причин напрягаться больше нет, можно сезон доигрывать Пучами, Бретвейтами. Впереди у Хави 3 месяца для притирки игроков к идеям и друг к другу. p.s. У Борре зачетный удар вышел, будет лучшим голом тура.
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+1
-1
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NORDOS
15.04.2022 в 00:16
я просто поржу з твого комента, алкашу
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+2
-2
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Loader (Днепр)
15.04.2022 в 00:18
Что-то ты, долб.еб, активизировался. Интернет к папаше в погреб провели?
+2
-3
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Дoбрый (землянин)
15.04.2022 в 00:12
Недаром я писал перед жеребьёвкой только бы не АйнТРАХт.
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0
-2
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NORDOS
15.04.2022 в 00:15
та на цій стадії вже будь-яка команда барсу вибила б Айнтрахт ще пожалів вас дужепрокляття 8-2 на багато поколінь барселонських футболістів
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-2
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Дoбрый (землянин)
15.04.2022 в 00:09
Кот, дружище, твой выход.
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0
-1
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Дoбрый (землянин)
15.04.2022 в 00:08
Спасибо Хави...
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+1
-1
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
15.04.2022 в 00:10
Та хоть не от Будё/Глимт, и на этом спасибо.
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
15.04.2022 в 00:03
Мдааа: айнтрахтнули, цвайтрахтнули и драйтрахтнули...
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0
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NORDOS
15.04.2022 в 00:02
ну шо, Спокійний? я ж говорив, що в тікі-таки немає майбутнього лузери!!!! 9 команда чемпіонату Німеччини просто декласувала хитру тікі таку чаві, а моменти з'явилися коли Айнтрахт підсів і почали тупо на дейонгу навішувати от це позор фізруку чаві
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hrdhrd (Украина)
15.04.2022 в 00:01
Тююю, а разговоров-то было. "Мы их и так, и этак, и забьем сколько захотим". Опозорили конечно Испанию на евроарене... И родной Спотифай не помог. Отдельно повеселили фанаты Айнтрахта, приехавшие в количестве 30 тысяч человек и выкупившие билеты в фан-сектора Барселоны. В итоге в перерыве фанаты Барселоны обиделись сами на себя и ушли, а весь второй тайм стадион свистел хозяевам
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NORDOS
15.04.2022 в 00:04
та це ще пощастило, що Айнтрахт не топ-клуб - купу 100% відсоткових моментів нереалізували. якщо так все підрахувати, то рахунок мав би бути 8-2
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hrdhrd (Украина)
15.04.2022 в 00:09
Та да
+2
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NORDOS
14.04.2022 в 23:59
камп ноу тепер має бути офіційним домашнім стадіоном Айнтрахта
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+2
-1
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hrdhrd (Украина)
15.04.2022 в 00:01
Спотифай
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+2
-1
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NORDOS
15.04.2022 в 00:09
ніяк не можу звикнути їм так дєньгі потрібні, що священну назву стадіона продали та й ще фанатам Айнтрахта білети фан-сектора барси продали швидше за все втридорога це КАРМА!
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hrdhrd (Украина)
15.04.2022 в 00:10
На зарплату Холанду собирают, судя по публикациям Mundo Deportivo
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-1

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