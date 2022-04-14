ЛЕ. Барселона - Айнтрахт 2:3. Каталонцы завершат сезон без трофеев

Итак, первый рывок "Барсы" при Хави официально завершен. Хватило на 15 матчей, местами было очень красиво, но теперь все - выдохлись.

Уже в первом матче во Франкфурте было заметно, что "Айнтрахту" удобно контратаковать замедлившуюся, безыдейную "Барселону", которая возле чужих ворот не предлагала почти ничего, кроме кроссов от Дембеле.

За неделю проблемы "Кулес" лишь усугубились, а вот немцы наладили прицел. Как следствие - логичные и справедливые 3:2 в их пользу.

"Барса" закапывала себя сама. Фол Эрика Гарсии в своей штрафной на 3-й минуте игры - что это было? Естественно, судья поставил пенальти, а Костич с точки не промахнулся - а как вы хотели?

1 - Filip Kostic is the first player to score and assist in a single European game against #Barcelona at Camp Nou since Juninho Pernambucano for O. Lyon in March 2009 in the #UCL . Strange. #UEL pic.twitter.com/mYJw1tfKxb — OptaJose (@OptaJose) April 14, 2022

Дальше возня, борьба, но "Айнтрахт" то и дело выбегал в контратаки три в три, а вот у "Барсы" кроме одного опасного навеса Дембеле на Обамеянга и вспомнить нечего. Результат? Второй мяч, который идеальным дальним выстрелом отправил под перекладину Борре. Араухо получил важный урок - нельзя без конца пласироваться перед соперником с мощным ударом.

Дело для "Кулес" окончательно запахло жаренным, но и здесь она отреагировала лишь еще парочкой прострелов/навесов Дембеле - в одном из моментов Обамеянг даже умудрился не попасть с трех метров.

"Айнтрахт" - как вы уже поняли - сегодня такое не прощал. Удар Костича из-под Деста был прекрасен и поставил точку в матче, который каталонцы захотят забыть, как можно скорее. Два гола в добавленное время приподняли настроение, но было уже слишком поздно.

15 - #Barcelona have ended their best unbeaten run under Xavi Hernández (GP15 W11 D4). The team from the Top 5 European Leagues with the current best unbeaten run are AC Milan (GP12 - W6 D6). Eliminated. #UEL pic.twitter.com/2XuJLmdQAh — OptaJose (@OptaJose) April 14, 2022

Из выводов - у Хави есть костяк, но за время 15-матчевого спурта он выдохся, а дополнительного ресурса нет. Между тем, в Примере еще играть 7 туров, и это настораживает. Касательно "Айнтрахта", то здесь без слов - просто красавцы. И в плане тактики, и в психологии, и в реализации эта команда превзошла ожидания всех на свете.

1/4 финала ЛЕ, ответный матч. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Айнтрахт" - 2:3

Голы: Бускетс, 90+1, Депай, 90+10 (с пенальти) - Костич, 4 (с пенальти), 67, Борре, 36

"Барселона": тер Штеген - Мингеса (Дест, 62), Араухо, Эрик Гарсия (Люк де Йонг, 70), Альба - Педри (Френки де Йонг, 46), Бускетс, Гави - Дембеле, Обамеянг (Траоре, 62), Ферран Торрес (Депай, 80)

"Айнтрахт": Трапп - Туре (Хасебе, 90+8), Хинтереггер, Ндика - Кнауфф (Ченлдер, 90+8), Якич, Роде (Хрустич, 80), Костич - Линдстрем (Хауге, 80), Борре (Аше, 90), Камада

Предупреждения: Гарсия, 3, Гави, 28, Дембеле, 90+3 - Якич, 24, Хрустич, 83, Кнауфф, 90+4, Ндика, 90+4, Трапп, 90+10

Удаление: Ндика, 90+9