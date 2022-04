ЛЕ. Барселона - Айнтрахт 2:3. Каталонцы завершат сезон без трофеев

Итак, первый рывок "Барсы" при Хави официально завершен. Хватило на 15 матчей, местами было очень красиво, но теперь все - выдохлись.

Уже в первом матче во Франкфурте было заметно, что "Айнтрахту" удобно контратаковать замедлившуюся, безыдейную "Барселону", которая возле чужих ворот не предлагала почти ничего, кроме кроссов от Дембеле.

За неделю проблемы "Кулес" лишь усугубились, а вот немцы наладили прицел. Как следствие - логичные и справедливые 3:2 в их пользу.

"Барса" закапывала себя сама. Фол Эрика Гарсии в своей штрафной на 3-й минуте игры - что это было? Естественно, судья поставил пенальти, а Костич с точки не промахнулся - а как вы хотели?

1 - Filip Kostic is the first player to score and assist in a single European game against #Barcelona at Camp Nou since Juninho Pernambucano for O. Lyon in March 2009 in the #UCL . Strange. #UEL pic.twitter.com/mYJw1tfKxb