Еще не вечер, или Сватки-2. Акценты зрителя на игре Днепра-1 с АЕКом

Не устаю поражаться святой простоте наших болельщиков. У нас ведь сейчас чем дальше в лес – тем больше дров и толще партизаны. То есть, чем позже украинская команда стартует в сезоне – тем дольше была ее вынужденная пауза из-за войны, и тем по идее сильнее и лучше готов ее соперник. Только это их не волнует: им по-любому вынь да положь результат!

Как будто не было этих уже девяти месяцев простоя. После чего состав "Днепра-1" изменился практически наполовину, не говоря уже о вынужденной смене тренера. Да и сам факт дебюта клуба в Европе им тоже по боку. Похоже, кто-то пересмотрел героического кино и слишком проникся. Они, мол, обязаны радовать народ в такое время!

Ну что тут поделаешь, если они никакие не герои, а самые обычные профессиональные футболисты. Для которых чрезвычайно важны соревновательный тонус и элементарная сыгранность в турнирных условиях. А они на щелк пальца не появятся. Так что, может, все-таки сделаем скидочку? Нет? Ну, воля ваша. Примитивно мыслить не запретишь.

Для меня нынешняя команда из Днепра смотрится как-то парадоксально. Такое впечатление, что на ней нынешние невзгоды все-таки сказались меньше. Костяк лидеров практически сохранен. На секундочку, в основном составе больше легионеров, чем у "Динамо" с "Шахтером" вместе взятых. И, вроде бы, это качественное пополнение. О чем говорит появление в клубе Красникова – спеца по селекции латинос.

Сам по себе исход его вместе с Кучером из "Металлиста" меня нисколько не обрадовал: я никогда не скрывал своих симпатий к харьковскому клубу времен Ярославского и надеялся на продолжение футбольного банкета. Личность тренера еще нуждается в нашем с ним ознакомлении – пока, по большому счету, он в футболе еще никто. Но то, что "Днепр-1" в состоянии приглашать людей из такого, пусть уже и сходящего на нет, проекта, тоже говорит за себя.

Естественно, им нужно время. А тут – столь ответственный для клуба старт. Шоб вы понимали, наш номер 227 – позиция днепрян в рейтинге УЕФА, которую они теперь разделяют с еще четырьмя украинскими клубами. Кипрский же АЕК с еще семью клубами, наиболее известен из которых "Трабзонспор", делят 153-е место. Опережая, например, "Андерлехт", "Абердин" и "Аустрию". Да, наверное, от них остались скорее имена, но богатую историю никто не отменял. Так вот, у "Днепра-1" в Европе она началась вчера.

В смысле зрелищности, это был замечательный матч. Один из самых смотрибельных в нынешней квалификации наших команд – более десятка опасных эпизодов у ворот. За исключением стартовой четверти часа и почти такого же отрезка времени в середине второго тайма, для меня игра пролетела буквально на одном дыхании. Даже несмотря на попытки гостей ее затягивать.

Судьба результата была решена уже к исходу первого получаса: отыграть фору в два мяча сегодняшнему "Днепру-1" оказалось не под силу. Но следует отдать ему должное за то, что он боролся и искал пути к воротам до конца. И его единственный гол в эндшпиле стал отнюдь не голом престижа – он дал реальную надежду на успех по сумме двух матчей. Ибо очевидного превосходства АЕКа в этом поединке мы не увидели. Ничего такого, что не давало бы нам шансов на победу на Кипре.

Хотя счет игры и абсолютно логичен: по совокупности моментов соперник "наиграл" на свое преимущество в один мяч. Но общее впечатление с этим диссонирует: команда Кучера не выглядела хуже, особенно после перерыва. В принципе, создалось впечатление, что этот соперник ей по зубам. Но, как говорят в Одессе, будем посмотреть.

Также следует понимать, что АЕКу изрядно повезло в первых же двух острых эпизодах матча – сначала удачный отскок к носителю ностальгической фамилии Альтман, а затем – невольный "самострел" от Сватка. Зато удался второй сезон "Сватков": тоже после углового, тоже головой, и в те же ворота, но на сей раз их защищал чужой вратарь. Капитан реабилитировался сполна.

Между тем, Фортуна не выпускала киприотов из своих объятий и во втором тайме. "Днепр-1" мог забивать еще на 54-й минуте, однако удар Громова пришелся в перекладину ворот. И лишь полтайма спустя Госпожа Удача, наконец, снизошла и до нас сирых: штанга приняла на себя удар Дьюрчо. Еще ни в одном нашем матче этим летом везение не играло столь существенной роли, как вчера в Кошице.

Именно венгерский легионер АЕКа Дьюрчо стал самой яркой личностью в этой игре. Он принял участие в пяти опасных моментах своей команды из семи.

У днепрян, при всем при том, больше других запомнился бразильский кипер Валеф с тремя сэйвами. Впрочем, соглашусь с вами: его "фанерный" полет в параллельные миры в эпизоде с решающим голом это вряд ли искупает. А чисто визуально понравился, прежде всего, Громов – уж его выход точно оживил нашу атаку. С авансами аргентинцам я бы повременил до тех пор, пока они не станут приносить реальную пользу.

Скажу так: я и до 90-й минуты не слишком переживал, а уж гол Сватка даже поднял настроение. Теперь, считаю, у "Днепра-1" достаточно реальные шансы на проход. Потенциал для этого, на мой взгляд, имеется. А там – как пойдет. Случается, что соперник на своем поле вдруг, как на дрожжах, вырастает до немыслимых размеров. Доказано "Зарей".

На всякий случай, если для Днепра это будет лишь второй матч в сезоне, то АЕК до этого в квалифайне Лиги чемпионов уступил лишь по пенальти, а затем уже тут одолел "Партизан" (пусть мы и не видели, насколько он нынче толстый). В общем, не погулять вышли.

Знаю одно: безнадегой в Кошице не пахло. И если команда Кучера пройдет этот барьер, выйдя в Лигу Европы, она будет достойна аплодисментов. Но и неудача в Ларнаке трагедией для нас не станет. И, как по мне, для такой лишь строящейся заново команды, Лига конференций придется в самый раз. Да и на позитив для болельщиков надежды больше. Тех, что привыкли все мерить результатом. Терпение, только терпение…

Фото - СК Дніпро-1