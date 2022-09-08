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Конкуренты для Динамо. АЕК - Ренн 1:2. Обзор матча, видео голов
АЕК - Ренн 1:2, видеообзор матча, Лига Европы, 08.09.2022, первый тур
фото - ФК Ренн / Автор невідомий
"Динамо" проиграло свой стартовый матч в Лиге Европы 2022/23, но не потеряло шансов бороться за плей-офф. Важны будут следующие поединки, в которых придется сыграть против "Ренна" и АЕКа. Между собой французы и киприоты разыграли схожий со стамбульским матчем сценарий – много борьбы и победный гол на последних минутах.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги Европы.
Ларнака. "Георгиос Карапатакис"
АЕК Ларнака (Кипр) - "Ренн" (Франция) - 1:2
Голы: Ойер, 33 - Теате, 29, Ассиньон, 90+3
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