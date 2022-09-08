Конкуренты для Динамо. АЕК - Ренн 1:2. Обзор матча, видео голов

"Динамо" проиграло свой стартовый матч в Лиге Европы 2022/23, но не потеряло шансов бороться за плей-офф. Важны будут следующие поединки, в которых придется сыграть против "Ренна" и АЕКа. Между собой французы и киприоты разыграли схожий со стамбульским матчем сценарий – много борьбы и победный гол на последних минутах.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги Европы.

Ларнака. "Георгиос Карапатакис"

АЕК Ларнака (Кипр) - "Ренн" (Франция) - 1:2

Голы: Ойер, 33 - Теате, 29, Ассиньон, 90+3