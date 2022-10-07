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Форвард МЮ - в списке. Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЕ
Определена четверка кандидатов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назвал имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам матчей третьего тура группового турнира.
За награду поборются нападающий "Монако" Виссам Бен Йедер, полузащитник "Црвены Звезды" Гелору Канга, футболист ПСВ Коди Гакпо и форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Решфорд.
Йедер сделал дубль в матче с "Трабзонспором" (3:1). То же удалось Канга во встрече с "Ференцварошем" (4:1). Два забитых мяча и по одному результативному пасу записали в свой актив Решфорд в игре с "Омонией" (3:2) и Гакпо - в поединке против "Цюриха" (5:1).
Проголосовать за своего фаворита можно на сайте УЕФА.
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