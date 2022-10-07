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Форвард МЮ - в списке. Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

Определена четверка кандидатов

Форвард МЮ - в списке. Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЕ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА назвал имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам матчей третьего тура группового турнира.

За награду поборются нападающий "Монако" Виссам Бен Йедер, полузащитник "Црвены Звезды" Гелору Канга, футболист ПСВ Коди Гакпо и форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Решфорд.

Йедер сделал дубль в матче с "Трабзонспором" (3:1). То же удалось Канга во встрече с "Ференцварошем" (4:1). Два забитых мяча и по одному результативному пасу записали в свой актив Решфорд в игре с "Омонией" (3:2) и Гакпо - в поединке против "Цюриха" (5:1).

Проголосовать за своего фаворита можно на сайте УЕФА.

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В статье: Виссам Бен Йеддер ПСВ (Эйндховен) Црвена Звезда (Белград) Монако Манчестер Юнайтед Гуэлор Канга Каку Маркус Рашфорд
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Источник:
uefa.com

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