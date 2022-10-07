Форвард МЮ - в списке. Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам матчей третьего тура группового турнира.

За награду поборются нападающий "Монако" Виссам Бен Йедер, полузащитник "Црвены Звезды" Гелору Канга, футболист ПСВ Коди Гакпо и форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Решфорд.

Йедер сделал дубль в матче с "Трабзонспором" (3:1). То же удалось Канга во встрече с "Ференцварошем" (4:1). Два забитых мяча и по одному результативному пасу записали в свой актив Решфорд в игре с "Омонией" (3:2) и Гакпо - в поединке против "Цюриха" (5:1).

Проголосовать за своего фаворита можно на сайте УЕФА.