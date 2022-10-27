Лига Европы
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Лига Европы. ПСВ наносит первое поражение Арсеналу в текущем розыгрыше турнира
У лондонцев не было значительной мотивации на этот поединок
Фото: UEFA.com
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига Европы, 5-й тур
ПСВ - Арсенал 2:0
Голы: Верман 56, Де Йонг 63
ПСВ: Бенитес – Мвене, Рамальо, Брантвейт, Макс – Верман, Сангаре, Гутьеррес – Симонс, Эль-Гази, Гакпо.
Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Голдинг, Салиба, Тирни — Эдегор, Локонга, Джака — Виейра — Мартинелли, Нкетиа.
Предупреждения: Мвене 67, Симонс 80 - Тирни 58, Мартинелли 67, Жезус 79, Джака 81
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