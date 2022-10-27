  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Лига Европы. ПСВ наносит первое поражение Арсеналу в текущем розыгрыше турнира
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Европы. ПСВ наносит первое поражение Арсеналу в текущем розыгрыше турнира

Лига Европы
(2 голосов)

У лондонцев не было значительной мотивации на этот поединок

Лига Европы. ПСВ наносит первое поражение Арсеналу в текущем розыгрыше турнира

Фото: UEFA.com

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига Европы, 5-й тур

ПСВ - Арсенал 2:0

Голы: Верман 56, Де Йонг 63

ПСВ: Бенитес – Мвене, Рамальо, Брантвейт, Макс – Верман, Сангаре, Гутьеррес – Симонс, Эль-Гази, Гакпо.

Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Голдинг, Салиба, Тирни — Эдегор, Локонга, Джака — Виейра — Мартинелли, Нкетиа.

Предупреждения: Мвене 67, Симонс 80 - Тирни 58, Мартинелли 67, Жезус 79, Джака 81

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Лига Европы ПСВ (Эйндховен)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде