ЛЕ. Ювентус - Нант 1:1. Европа - не Италия

Лига Европы. Плей-офф. Первый матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Нант" 1:1

Голы: Влахович 13 - Блас 60

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Сандро, Де Шильо (Суле 73), Фаджоли (Костич 63), Паредес (Локателли 63), Рабио, Кьеза, Влахович (Кен 86), Ди Мария (Куадрадо 73)

"Нант": Ляфон, Сентонз, Коко (Симон 77), Кастелетто (Гессан 88), Жиротто, Паллуа (Коршья 83), Чиривелья (Молле 77), Сиссоко, Мутуссами, Блас, Мохамед (Траоре 77)

Предупреждения: Кьеза 54, Данило 75 - Кастелетто 45+1, Мохамед 57, Коршья 90

Главный арбитр: Жоау Педру Пинейру (Португалия)

В Италии "Ювентус" известен как команда, которая играет уныло, но умеет находить свой гол, а затем защищаться и удерживать преимущество. Умеет побеждать со счетом 1:0. Победила с таким в 2023-ем году уже четыре раза. В Италии "Ювентус" известен как команда, которая борется до конца, умеет выгрызать сверхдраматичные голы на последних секундах. В Италии "Ювентус" известен, точнее обвиняем, как команда, которой помогают арбитры. В Европе все не так.

После снятия с "бьянконери" 15-ти очков в Серии А за финансовые махинации Лига Европы осталась единственным реальным шансом попасть в Лигу Чемпионов в следующем году. В клубе говорили об этом, ставили цель. И начали отчетный матч туринцы соответственно. Играли быстро, прессинговали, пытались обострять. Даже не боялись владеть мячом 64 процента времени в первые 28 минут. В те минуты не позволив сопернику ни единого удара по воротам.

Сами они нанесли всего три. Но все были опасными. Два мощных удара Ди Марии издали отбил Ляфон. Между ними Анхель навесил, Кьеза сбросил головой и Влахович забил в пустые ворота. Трезубец, о котором вокруг клуба постоянно говорят в последнее время, вышел с первых минут во второй раз подряд и сработал. А далее заброс Жиротто чуть не переправил в собственные ворота. Ляфон вновь спас.

После 28-ой минуты вернулся уже старый "Ювентус". Игравший в обороне, без мяча. Иногда он выходил вперед, но в целом сидел на 1:0. Такой стиль игры сработал в последнем матче лиги против "Фиорентины". Но здесь Европа. Контратака "Нанта" с фланга на фланг вывела Бласа на вратаря. На что "Юве" ответил штурмом. От удара Кьезы мяч попал в стойку, перекладину и пересек линию лишь процентов на 80. Прямой угловой Ди Марии также отбила перекладина.

Концовка матча получилась равной и нервной. И все же "Ювентус" мог вырвать победу. Навес с фланга был прерван высоко поднятой рукой игрока "Нанта". Арбитр этого не заметил, но его позвал ВАР к монитору. После просмотра видео Жоау Пинейру решил... что Данило толкал оппонента и назначил штрафной удар в пользу гостей.

В "Нанте" уже давно ждали этого матча. Муса Сиссоко говорил о мечте всего города. Добавляя, что его команда не собирается просто смотреть, как будет играть "Ювентус". Она не просто смотрела, поборолась и не проиграла уже 12-ый матч из 13-ти последних во всех турнирах. Обладатель Кубка Франции вновь показал себя кубковым бойцом. А "Юве" показал, что его проблемы, страхи, недостаток характера и везения в этом кошмарном сезоне никуда не исчезли.

В любом случае, все решится во Франции.