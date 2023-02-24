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МЮ там и Шахтер, но не Барса. Известны все участники 1/8-й финала Лиги Европы
Жеребьевка состоится по принципу сеяных и не сеяных
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images
Состоялись все матчи плей-офф раунда Лиги Европы, в которых определились еще восемь команд, которые сформируют раунд 1/8-й финала турнира вместе с победителями групп.
Итак, все участники 1/8-й финала. Сеяные команды – это победители групп Лиги Европы, не сеянные – это победители раунда плей-офф.
- "Ференцварош" (Венгрия);
- "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия);
- "Фенербахче" (Турция);
- "Фейеноорд" (Нидерланды);
- "Фрайбург" (Германия);
- "Бетис" (Испания);
- "Реал Сосьедад" (Испания);
- "Арсенал" (Англия).
- "Шахтер" (Украина);
- МЮ (Англия);
- "Ювентус" (Италия);
- "Байер" (Германия);
- "Спортинг" (Португалия);
- ПСВ (Нидерланды);
- "Рома" (Италия);
- "Унион" (Германия).
Друг против друга не смогут в 1/8-й финала сыграть команды из одной страны. Жеребьевка состоится 24.02.2023 в 13:00.
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