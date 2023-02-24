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МЮ там и Шахтер, но не Барса. Известны все участники 1/8-й финала Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Жеребьевка состоится по принципу сеяных и не сеяных

МЮ там и Шахтер, но не Барса. Известны все участники 1/8-й финала Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images

UA-Футбол
Новина українською

Состоялись все матчи плей-офф раунда Лиги Европы, в которых определились еще восемь команд, которые сформируют раунд 1/8-й финала турнира вместе с победителями групп.

Итак, все участники 1/8-й финала. Сеяные команды – это победители групп Лиги Европы, не сеянные – это победители раунда плей-офф.

Сеяне:

  • "Ференцварош" (Венгрия);
  • "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия);
  • "Фенербахче" (Турция);
  • "Фейеноорд" (Нидерланды);
  • "Фрайбург" (Германия);
  • "Бетис" (Испания);
  • "Реал Сосьедад" (Испания);
  • "Арсенал" (Англия).

Не сеянные:

  • "Шахтер" (Украина);
  • МЮ (Англия);
  • "Ювентус" (Италия);
  • "Байер" (Германия);
  • "Спортинг" (Португалия);
  • ПСВ (Нидерланды);
  • "Рома" (Италия);
  • "Унион" (Германия).

Друг против друга не смогут в 1/8-й финала сыграть команды из одной страны. Жеребьевка состоится 24.02.2023 в 13:00.

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В статье: Лига Европы 1/8 финала
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Комментарии (3)
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Консул Лаптевых (Львiв)
24.02.2023 в 01:42
Надеюсь, что будет что-то из трех на "Фе".
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Консул Лаптевых (Львiв)
24.02.2023 в 01:40
Ну и подоборочка. Как для ЛЧ. Спасибо тебе УЕФА, что мы не сеянные... Или это рейтинг Шахты нужно благодарить? Какой там принцип "посеваний"?
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0
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Семйон Ігор (UA-Футбол)
24.02.2023 в 01:48
Сіяні - ті, хто посів перше місце в групі ЛЄ. Не сіяні - ті, які пройшли через стиковий раунд
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