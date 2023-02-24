МЮ там и Шахтер, но не Барса. Известны все участники 1/8-й финала Лиги Европы

Состоялись все матчи плей-офф раунда Лиги Европы, в которых определились еще восемь команд, которые сформируют раунд 1/8-й финала турнира вместе с победителями групп.

Итак, все участники 1/8-й финала. Сеяные команды – это победители групп Лиги Европы, не сеянные – это победители раунда плей-офф.

Сеяне:

"Ференцварош" (Венгрия);

"Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия);

"Фенербахче" (Турция);

"Фейеноорд" (Нидерланды);

"Фрайбург" (Германия);

"Бетис" (Испания);

"Реал Сосьедад" (Испания);

"Арсенал" (Англия).

Не сеянные:

"Шахтер" (Украина) ;

МЮ (Англия);

"Ювентус" (Италия);

"Байер" (Германия);

"Спортинг" (Португалия);

ПСВ (Нидерланды);

"Рома" (Италия);

"Унион" (Германия).

Друг против друга не смогут в 1/8-й финала сыграть команды из одной страны. Жеребьевка состоится 24.02.2023 в 13:00.