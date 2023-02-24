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Шахтер поедет в Роттердам. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы
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(7 голосов)

Горняки встретятся с представителем Нидерландов

Шахтер поедет в Роттердам. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Новина українською

Сегодня, 24 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Свой путь на турнире продолжает и представитель Украины – донецкий "Шахтер", который драматично в серии пенальти прошел "Ренн".

Итак, на этом этапе сыграют 16 команд – восемь клубов, занявших первые места в группах Лиги Европы, и восемь клубов, прошедших предыдущий этап плей-офф. Первые были сеяными и ответные матчи сыграют на своем поле.

На этом этапе не могли пересечься команды из одной ассоциации. В итоге "Шахтеру" выпал представитель Нидерландов – роттердамский "Фейеноорд".

Результаты жеребьевки
"Унион" Берлин vs "Унион Сент-Жилуаз"
"Севилья" vs "Фенербахче"
"Ювентус" vs "Фрайбург"
"Байер" vs "Ференцварош"
"Спортинг" vs "Арсенал"
"Манчестер Юнайтед" vs "Бетис"
"Рома" vs "Реал Сосьедад"
"Шахтер" vs "Фейеноорд"

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 9 марта, вторые состоятся 16 марта.

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В статье: Лига Европы жеребьевка Шахтер (Донецк)
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Комментарии (26)
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kalan-86 (Анкара)
24.02.2023 в 14:45
Більш ніж нормальний жереб для абсолютно усіх учасників.
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+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
24.02.2023 в 13:43
Было три Фе и попалось самое противное блъ.
Ответить
+1
-5
nadobi (Полтава)
24.02.2023 в 13:40
Не самый плохой вариант, можно готовиться с надеждой
Ответить
+5
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
24.02.2023 в 13:40
Щас бы ещё два раза с борзым Бетисом играли. Нам шо, мало Суперкубка Испании и чемпа?
Ответить
0
-4
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
24.02.2023 в 13:28
Не погано... Могло бути й гірше.Бажаю перемоги!
Ответить
+4
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
24.02.2023 в 13:30
Та где ж непогано? В турнирку глянь, плюс ответка на выезде. Жо.па.
Ответить
+1
-7
avatar
Барселиниуc (землянин)
24.02.2023 в 13:35
Или надежда на автогол? С Феенордом нужно два.
Ответить
+1
-6
avatar
Барселиниуc (землянин)
24.02.2023 в 13:27
Приехали девочки, вылазьте.
Ответить
+1
-6
avatar
scorpius (Ck)
24.02.2023 в 14:09
Не нуди, могло быть хуже
Ответить
+5
0
aleks68
24.02.2023 в 14:16
твоя .....барселона уже вылезла?
Ответить
+5
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
24.02.2023 в 13:22
Ж О П А
Ответить
+1
-8
aleks68
24.02.2023 в 13:30
Ж О П А-это барселона
Ответить
+8
-2
avatar
okolegko (Київ)
24.02.2023 в 13:20
Єс, єс, єс!!! Шанси пройти далі дуже непогані
Ответить
+4
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
24.02.2023 в 13:14
Слава Богу Барса сдыхалась от этой ЛЕ. 9 марта.. 16 марта.. та нах надо этот гемор.
Ответить
0
-9
Rriddle (Ukraine )
24.02.2023 в 13:24
це точно, суддя тянув як міг Барсу, але вони впрались))
Ответить
+11
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
24.02.2023 в 13:24
Чудний ти не українець . А може ЛЧ і ЛЄ здихались від гнилуватого і мутного клюбу ?
Ответить
+7
0
Artemanat (Кривой Рог)
24.02.2023 в 11:41
Шахтарю треба суперника на Ф
Ответить
+2
-1
Одіссей (Донецьк)
24.02.2023 в 11:37
Ференц хочу ...но будет фенер
Ответить
+1
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
24.02.2023 в 13:30
Фейєн
Ответить
+1
-2
Siren05 (Мариуполь)
24.02.2023 в 11:37
Хотелось бы Ференцварош наказать
Ответить
+2
-1
nadobi (Полтава)
24.02.2023 в 12:22
А если они нас?
Ответить
+2
-2
Crasengover (Александрия)
24.02.2023 в 11:37
Не сеянные на порядок сильнее сеяных. Первый раз такое вижу, ну тем лучше для Шахтера.
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+2
0
Siren05 (Мариуполь)
24.02.2023 в 11:35
Денис, слово в слово хотел так же написать. На минуту опередил...
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+1
-1
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denis066 (Днепр )
24.02.2023 в 11:43
Но это не говорит,что шахте будет легко-там в любом случае команды серьезные
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+1
0
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denis066 (Днепр )
24.02.2023 в 11:34
Группа не сеянных команд сильнее,Шахтеру по силам любая команда,за исключением Арсенала
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+1
-2
kuandrew (Львов)
24.02.2023 в 11:33
Вангую, що Бетіс попадеться...
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0
-1

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