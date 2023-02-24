Шахтер поедет в Роттердам. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 24 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Свой путь на турнире продолжает и представитель Украины – донецкий "Шахтер", который драматично в серии пенальти прошел "Ренн".

Итак, на этом этапе сыграют 16 команд – восемь клубов, занявших первые места в группах Лиги Европы, и восемь клубов, прошедших предыдущий этап плей-офф. Первые были сеяными и ответные матчи сыграют на своем поле.

На этом этапе не могли пересечься команды из одной ассоциации. В итоге "Шахтеру" выпал представитель Нидерландов – роттердамский "Фейеноорд".

Результаты жеребьевки

"Унион" Берлин vs "Унион Сент-Жилуаз" "Севилья" vs "Фенербахче" "Ювентус" vs "Фрайбург" "Байер" vs "Ференцварош" "Спортинг" vs "Арсенал" "Манчестер Юнайтед" vs "Бетис" "Рома" vs "Реал Сосьедад" "Шахтер" vs "Фейеноорд"

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 9 марта, вторые состоятся 16 марта.