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Шахтер поедет в Роттердам. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
Горняки встретятся с представителем Нидерландов
Сегодня, 24 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Свой путь на турнире продолжает и представитель Украины – донецкий "Шахтер", который драматично в серии пенальти прошел "Ренн".
Итак, на этом этапе сыграют 16 команд – восемь клубов, занявших первые места в группах Лиги Европы, и восемь клубов, прошедших предыдущий этап плей-офф. Первые были сеяными и ответные матчи сыграют на своем поле.
На этом этапе не могли пересечься команды из одной ассоциации. В итоге "Шахтеру" выпал представитель Нидерландов – роттердамский "Фейеноорд".
|"Унион" Берлин
|vs
|"Унион Сент-Жилуаз"
|"Севилья"
|vs
|"Фенербахче"
|"Ювентус"
|vs
|"Фрайбург"
|"Байер"
|vs
|"Ференцварош"
|"Спортинг"
|vs
|"Арсенал"
|"Манчестер Юнайтед"
|vs
|"Бетис"
|"Рома"
|vs
|"Реал Сосьедад"
|"Шахтер"
|vs
|"Фейеноорд"
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 9 марта, вторые состоятся 16 марта.
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