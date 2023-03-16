Судаков: Уверен на сто процентов, что нам под силу пройти Фейеноорд

Атакующий полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал, что думает о предстоящем матче с "Фейеноордом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра завершилась вничью 1:1.

– Поговорим о предстоящем поединке Лиги Европы против "Фейеноорда"? Готов, в физическом плане, в первую очередь?

– Да. Молодой организм, не на что жаловаться, быстро восстанавливаюсь. Когда играешь, при этом еще и выигрываешь, то пытаешься об этом не думать. Конечно, тяжело, но у нас невероятная мотивация и в чемпионате, и в Лиге Европы. Уверен на сто процентов, что нам под силу пройти "Фейеноорд". Да, первая игра была скомканная. Но этому есть объективные причины: у Топалова мало игровой практики, у Тейлора - тоже, Матвиенко под правую ногу тяжело играть... Определяющую роль в этом матче сыграли изменения в составе, но все же результат 1:1 считаю неплохим.

– То есть морально давления, учитывая, что этот поединок решающий за выход в четвертьфинал, нет?

– Мне нравится, что от нас никто ничего не ожидает и после каждого матча все удивляются. Но внутри нашего коллектива понимаем, что мы можем. За последние полгода мы показали на какой уровень вышел каждый индивидуально и команда в целом. Поэтому "Фейеноорд", "Ренн", "Реал", "Лейпциг", "Селтик"... В матчах со всеми командами, с которыми мы встречались, показали, что мы можем играть как бы ни было тяжело. Можем не только терпеть, но и показывать хороший футбол. Уверен, что не от команд, а от нас зависит как мы играем.

– На данный момент вы в реалиях "Фейеноорда". Тебе вообще близок чемпионат Нидерландов?

– Мне нравится "Аякс", их школа. Когда я еще находился в академии "Металлиста", у нас была очень похожая структура по развитию. Они тогда были примером. Я даже немного болел за "Аякс". Особенно, когда в команде играли Де Йонг, Де Лигхт, Нерес... Когда мы были на сборах в Нидерландах и играли с некоторыми командами, я немного удивился, думал, что тут более техничный футбол, все через пас. Но тут и борьбы много, не стесняются и выбить мяч. Помним, что в прошлом году "Фейеноорд" был в финале Лиги конференций, "Аякс" всегда играет в Лиге чемпионов и выходит из группы, а это говорит о том, что у них очень сильный чемпионат. В первую очередь очень конкурентоспособный - никогда не знаешь, кто будет чемпионом.

– У "Фейеноорда" очень горячие фанаты. На стадионе в день матча, наверняка, будет аншлаг. Уже привыкли играть в такой атмосфере, когда болельщики гонят соперника вперед?

– Помню в матче против "Селтика" нас освистывали, да и в Ренне тоже была накаленная атмосфера. Принимаем этот фактор, чувствуем давление со стороны болельщиков, но иногда это только для нас плюс, больше подстегивает, - рассказал Судаков.