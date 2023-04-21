ЛЕ. Рома - Фейеноорд 4:1. Моуриньо и его Сокровище 

“Рома” становится последним полуфиналистом Лиги Европы. Команде Жозе Моуриньо понадобилось дополнительное время, чтобы справиться c “Фейеноордом”. Ключевым стал выход на поле Пауло Дибалы. Именно гол аргентинца перевел игру в овертайме, а затем Дибала принял участие еще в двух голах в ворота Бейло. 4:1 и 4:2 по сумму двух матчей.

“Рома” начала это матч без Дибалы и Абрахама, которые получили травмы как раз в первом матче с “Фейеноордом”. Но у команды Жозе Моуриньо была хорошая интенсивность и нацеленность на ворота роттердамцев. Хозяева старались как можно быстрее занести мяч в штрафную “Фейеноорда”, и из нее пробивать по воротам Бейло.

A strong start from the Giallorossi. ????



10’ | 0-0 (0-1) | #RomaFeyenoord pic.twitter.com/4QJ9ftaLOh — AS Roma English (@ASRomaEN) April 20, 2023

“Фейеноорду” удалось справиться со стартовым натиском “Ромы”, и немного отодвинуть игру у своих ворот. Хозяевам пришлось внести изменения в свою игру из-за очередной травмы Вейналдума, а затем вступать в игру пришлось уже Руи Патрисиу, который парировал удар в упор Шиманского.

Затем все чаще в центре внимания стал оказываться Энтони Тейлор. Рефери часто подносил свисток к губам, было много остановок, даже небольшие потасовки, и в итоги к первому тайму было добавлено пять минут, а могло быть и больше.

Второй тайм “Рома” начала так же, как и первый. Снова быстрые атаки, снова удары. Не повезло Пеллегрини, удар которого чудом вытащил Бейло, сделавший в итоге девять сейвов.

“Роме” не удавалось забить красиво, хотя шансы были, и первый мяч в ворота гостей получился корявым. Кристанте поборолся за мяч в штрафной, серия рикошетов, Спинаццола получил шанс пробить и его диагональный удар коварно лег в угол. 1:0.

Арне Слот выпустил на поле Пайшао, Моуриньо – Ибаньеса, Абрахама и Дибалу.

“Рома” вскоре забила второй – Абрахам скинул мяч под удар Кристанте, но Тейлор и его помощники решили отменить гол из-за небольшого фола английского форварда в атаке. Буквально через мгновение “Рома” теряет из-за травмы Смоллинга, и сразу же пропускает. Подача в штрафную Шиманского, и никто не помешал пробить головой Пайшао.

У “Фейеноорда” было не так много моментов, и забив такой важный гол, команда Слота решила вновь отдать владение “Роме” и позволить ей доминировать. Это сыграло с гостями злою шутку. Но гол получился великолепным. Дибала получил мяч от Пеллегрини, резко развернулся и в падении отправил мяч в ворота. Настоящий шедевр от футболиста с прозвищем La Joya, сокровище.

“Рома” решила все вопросы еще в первом овертайма. Сначала был удар Пеллегрини в штангу, и неудачное добивание Абрахама, а затем все те же Дибала, Пеллегрини, Абрахам и Эль-Шаарави организовали стремительную атаку, которая закончилась голом Фараона. Не проходит и десять минут, как Дибала отдал прекрасный пас на Абрахама, Тэмми избежал офсайда, не смог пробить Бейло, но на добивании был Пеллегрини.

Прекрасная игра лидеров стала залогом успеха “Ромы”, но по правде говоря команда Жозе Моуриньо создала достаточно моментов, чтобы победить “Фейеноорд”. “Рома” была сильнее.

Лига Европы, четвертьфинал, ответный матч. Рома, “Олимпико”

“Рома” – “Фейеноорд” Роттердам 4:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Спинаццола 60, Дибала 89, Эль-Шаарави 101, Пеллегрини 110 – Пайшао 80

“Рома”: Руи Патрисиу – Манчини, Смоллинг (Челик 78), Льоренте (Ибаньес 73) – Залевский (Дибала 73), Кристанте, Матич, Спинаццола – Вейналдум (Эль-Шаарави 21, Кумбулла 106), Пеллегрини – Белотти (Абрахам 73)

“Фейеноорд”: Бейло – Гертрейда, Траунер, Ганцко, Хартман (Лопес 106) – Кекчю, Виффер (Дилросун 106) – Джаханбахш (Данило 74), Шиманский (Педерсен 91), Идрисси (Пайшао 64) – Хименес

Предупреждения: Льоренте 34, Дибала 108, Абрахам 111 – Хартман 12, Виффер 18, Хименес 39

Удаление: Хименес 120