ЛЕ. Рома - Фейеноорд 4:1. Моуриньо и его Сокровище 

“Рома” становится последним полуфиналистом Лиги Европы. Команде Жозе Моуриньо понадобилось дополнительное время, чтобы справиться c “Фейеноордом”. Ключевым стал выход на поле Пауло Дибалы. Именно гол аргентинца перевел игру в овертайме, а затем Дибала принял участие еще в двух голах в ворота Бейло. 4:1 и 4:2 по сумму двух матчей.

“Рома” начала это матч без Дибалы и Абрахама, которые получили травмы как раз в первом матче с “Фейеноордом”. Но у команды Жозе Моуриньо была хорошая интенсивность и нацеленность на ворота роттердамцев. Хозяева старались как можно быстрее занести мяч в штрафную “Фейеноорда”, и из нее пробивать по воротам Бейло.

“Фейеноорду” удалось справиться со стартовым натиском “Ромы”, и немного отодвинуть игру у своих ворот. Хозяевам пришлось внести изменения в свою игру из-за очередной травмы Вейналдума, а затем вступать в игру пришлось уже Руи Патрисиу, который парировал удар в упор Шиманского.

Затем все чаще в центре внимания стал оказываться Энтони Тейлор. Рефери часто подносил свисток к губам, было много остановок, даже небольшие потасовки, и в итоги к первому тайму было добавлено пять минут, а могло быть и больше.

Второй тайм “Рома” начала так же, как и первый. Снова быстрые атаки, снова удары. Не повезло Пеллегрини, удар которого чудом вытащил Бейло, сделавший в итоге девять сейвов.

“Роме” не удавалось забить красиво, хотя шансы были, и первый мяч в ворота гостей получился корявым. Кристанте поборолся за мяч в штрафной, серия рикошетов, Спинаццола получил шанс пробить и его диагональный удар коварно лег в угол. 1:0.

Арне Слот выпустил на поле Пайшао, Моуриньо – Ибаньеса, Абрахама и Дибалу.

“Рома” вскоре забила второй – Абрахам скинул мяч под удар Кристанте, но Тейлор и его помощники решили отменить гол из-за небольшого фола английского форварда в атаке. Буквально через мгновение “Рома” теряет из-за травмы Смоллинга, и сразу же пропускает. Подача в штрафную Шиманского, и никто не помешал пробить головой Пайшао.

У “Фейеноорда” было не так много моментов, и забив такой важный гол, команда Слота решила вновь отдать владение “Роме” и позволить ей доминировать. Это сыграло с гостями злою шутку. Но гол получился великолепным. Дибала получил мяч от Пеллегрини, резко развернулся и в падении отправил мяч в ворота. Настоящий шедевр от футболиста с прозвищем La Joya, сокровище.

This one is going all the way! ????



Extra time to come… ???? #ASRoma #UEL #RomaFeyenoord pic.twitter.com/qaq2EvdU47