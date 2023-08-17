Кучер: Было видно, что сегодня на поле была команда

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер подвел итог ответного матча квалификации Лиги Европы с пражской "Славией" (1:1) . По сумме двух поединков днепряне уступили со счетом 1:4.

– Если сравнивать два матча, то было видно, что сегодня на поле была команда. Ребята не уступили в борьбе "Славии", пытались играть, стремились победить, но пропущенный гол сломал немного нас. Все же при счете 1:0 шансы еще были и был момент у нас. Конечно, не хотелось пропускать так быстро, но мы верили в победу.

– В целом, что можете сказать о прошлых еврокубковых матчах сезона, которые сложились не очень удачно?

– Трудно анализировать. Четыре матча у нас были и в еврокубках с хорошими командами. У нас были большие переезды. Конечно, трудно восстанавливаться, потому что, когда ты пять часов проводишь в пути, приезжаешь и восстановиться не всегда получается.

– Теперь вашим соперником станет "Спартак" из Трнавы. Что можете о нем сказать?

– Будем еще учить, смотреть. Первую игру "Спартак" проиграл, а сейчас была для них домашняя игра и результат мог быть, как в их пользу, так и в пользу "Леха", уже ждали завершения матча, чтобы узнать с кем именно будем играть.

– То, что расстояние между Трнавой и Кошице не очень велико – это плюс для вас?

– В этом случае конечно, если расстояние небольшое между городами, то это для нас плюс. С прошедшего гостевого еврокубкового матча мы возвращались 16 часов и нам оставалось только поспать перед следующей игрой.

– Как вы считаете, "Спартак" (Трнава) – это сильный соперник?

– В таких турнирах легких соперников не бывает. Все отдают все силы и эмоции ради подобных матчей. У нас будет нелегкое противостояние. Будем изучать соперника, но точно знаю, что легко нам не будет.

– Какое состояние сейчас у Пуриты?

– Он играл с "Минаем", выходил на замену. Набирает кондиции после травмы и ему еще тяжело. Мы видим, как он тренируется, принимает форму и мы, конечно, будем давать ему время.