Лалатович: Мы хотим выигрывать каждый матч, безразлично Славия это или Реал

Главный тренер " Зари " Ненад Лалатович поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с пражской "Славией".

- В первую очередь, я хочу поздравить всех украинцев с Днем флага сегодня. Завтра, как вы знаете, в Украине также праздник День независимости.

По поводу игры – знаем, что завтра нас будет ждать очень тяжелый матч. Видели это в поединках с "Днепром-1". Физически хорошая команда, хорошо работает в прессинге. Много бегает без мяча. Они долгое время не проигрывали. Конечно, мы приехали побеждать. Нам нечего терять. Мы в любом случае будем играть в групповом раунде еврокубков, но хотелось бы, чтобы это была именно Лига Европы.

На "Славию" будет очень большое давление. "Заря" же будет пытаться сыграть на максимум. Возможно, "Славия" фаворит, но в футболе не бывает ничего невозможного. Тот, кто хочет больше победить, тот пройдет дальше.

Сказали нашим ребятам, что нужно играть спокойно, что нет на нас никакого давления. Безусловно, герои – те, кто сейчас защищает Украину на фронте. Но если мы получим положительный результат, дадим положительные эмоции нашим болельщикам, защитникам в это непростое время, то в своем смысле также сможем быть героями.

Очень длинная дорога была в Чехию из Украины. До этого важно, что наконец-то сможем сыграть матч с болельщиками на трибунах, потому что в нашей стране это невозможно сейчас. Это будет дополнительная мотивация наших игроков. Попробуем показать свою лучшую игру и победить!

- Тренер "Славии" Трпышовский сказал, что ваша команда изменила схему игры, которая дает результат. Что ждать от вас завтра?

- Каждый тренер может изменить тактику, чтобы соперникам было труднее. Это нормальное дело. Но тактика – это не основное. Самое главное, как будут играть наши ребята. "Славия" хорошо сыграна команда. Тренер работает здесь уже больше 5 лет. Знаем, что нас будет ждать тяжелая игра, но каждый матч хотим выиграть, безразлично "Славия" это или "Реал".

- Трпышовский вспомнил двух игроков "Зари" – Антюха и Герреро. Это ваши сильнейшие футболисты?

-У нас много сильных игроков. К сожалению, из-за травмы не сыграет Назарий Русин. Не будет Бутко, Данченко. С этими игроками мы были бы лучше на 30 процентов. Но я верю в наших ребят. Никого не хочу выделять. У нас есть большой коллектив, готовый работать друг за друга. Надеюсь, увижу это и завтра.

- Мы, наверное, не можем себе представить, насколько в сложном положении сейчас вы, из-за войны…

– Наш народ Украины находится в очень тяжелой ситуации. Очень надеюсь, что война закончится как можно скорее. Чтобы больше ни одна украинская мать не плакала за своими детьми, чтобы мы имели возможность снова жить нормальной жизнью. Чтобы тренировки или игры не прерывались из-за сирены, ракетных обстрелов… Мои игроки также заслуживают играть в футбол дома, с собственными болельщиками. У меня есть надежда, что мир скоро будет. Верю в нашу победу.