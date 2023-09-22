Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
На признание претендуют четверо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 21 сентября прошли матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Пресс-служба УЕФА определила номинантов на звание лучшего игрока недели в турнире.
На награду претендуют четверо футболистов:
- вингер "Байера" Амин Адли - гол+ассист, пять созданных моментов в игре с "Хеккеном" (4:0);
- полузащитник "Спарты" Прага Ладислав Крейчий - оформил дубль, сделал 9 перехватов и 90% точных передач в матче с "Арисом" (3:2);
- нападающий "Аякса" Карлуш Форбс - гол+ассист, и один созданный момент во встрече с "Марселем" (3:3);
- защитник "Ренна" Адриан Трюффер - один гол, два отбора и восемь перехватов в поединке против "Маккаби" Хайфы (3:0).
Проголосовать за одного из кандидатов можно на официальном сайте УЕФА.
???? Krejčí at the double!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 21, 2023
⚽️ Adli's superb finish & performance
???? Truffert's all-action display
???? Borges running the show
Who gets your vote? ????️@hankookreifen || #UELPOTW
Популярное сейчас
- Лука Модрич и Тони Кроос недовольны своим положением в Реале
- Гарри Кейн назвал игроков Баварии, которые впечатлили его больше всего
- Уничтожено 129 единиц техники и вооружения за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Таловеров против команды Клоппа. ЛАСК – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.09.23
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Красотки дня. Яркие сестры-близняшки, которые являются женами звезд мадридского Реала. ФОТО