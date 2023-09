УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Вчера, 21 сентября прошли матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Пресс-служба УЕФА определила номинантов на звание лучшего игрока недели в турнире.

На награду претендуют четверо футболистов:

Проголосовать за одного из кандидатов можно на официальном сайте УЕФА.

???? Krejčí at the double!

⚽️ Adli's superb finish & performance

???? Truffert's all-action display

???? Borges running the show



Who gets your vote? ????️@hankookreifen || #UELPOTW