  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Лига Европы
(1 голосов)

На признание претендуют четверо

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 21 сентября прошли матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Пресс-служба УЕФА определила номинантов на звание лучшего игрока недели в турнире.

На награду претендуют четверо футболистов:

  • вингер "Байера" Амин Адли - гол+ассист, пять созданных моментов в игре с "Хеккеном" (4:0);
  • полузащитник "Спарты" Прага Ладислав Крейчий - оформил дубль, сделал 9 перехватов и 90% точных передач в матче с "Арисом" (3:2);
  • нападающий "Аякса" Карлуш Форбс - гол+ассист, и один созданный момент во встрече с "Марселем" (3:3);
  • защитник "Ренна" Адриан Трюффер - один гол, два отбора и восемь перехватов в поединке против "Маккаби" Хайфы (3:0).

Проголосовать за одного из кандидатов можно на официальном сайте УЕФА.

По теме
yellow-arrow
Матч Заря - Гент стал антирекордным в первом туре еврокубков в плане посещаемости
yellow-arrow
У Михайличенко два ассиста за 10 минут игры. Динамо Загреб - Астана 5:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Тут вам не АПЛ. Брайтон - АЕК 2:3. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Байер (Леверкузен) Ренн Спарта (Прага) Ладислав Крейчи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде