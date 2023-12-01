Хет-трик Обамеянга помогает провансальцам. Марсель - Аякс 4:3. Видео голов и обзор матча

Очень драматичный поединок. Обамеянг и Мбемба дважды выводили французов вперед в течение первого тайма, но оба раза старания хозяев нивелировал Бробби с результативных передач Бергейса. В начале второй половины встречи Пьер-Эмерик тоже оформил дубль, да и ассистент Бергейс покинул поле из-за красной карточки. Казалось бы, "Марсель" уверенно дожмет "Аякс", без нервов, однако Акпом сравнял счет в третий раз. И все же, в компенсированное время габонский форвард реализовал еще один пенальти и подарил "провансальцам" три очка.

"Марсель" - первый (11), "Брайтон" идет на второй строчке (10), они уже в плей-офф. "АЕК" - третий (4), а "Аякс" замыкает таблицу (2).



Группа B

"Марсель" - "Аякс" 4:3

Голы: Обамеянг (9, с пенальти; 48; 90+3, с пенальти), Мбемба (26) - Бробби (10, 30), Акпом (80)