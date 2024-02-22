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Спарта - Галатасарай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Спарта - Галатасарай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.02.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Xalqqazeti
Завтра в Праге состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Спартой" и "Галатасараем". Первая встреча завершилась минимальной победой турецкого коллектива со счётом 3:2 в эпическом поединке с двумя красными карточками.
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Оба клуба лидируют в своих национальных чемпионатах, и в целом проводят отличный сезон. Без сомнений, любая из этих команд украсит следующую стадию плей-офф раунда турнира.
Матч 1/16 финала Лиги Европы сезона 2023/24 состоится в четверг, 22-го февраля 2024-го года, в 22:00.
Видеотрансляция матча в Украине состоится на канале Megogo 7.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>.
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