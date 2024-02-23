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Де Росси - о проходе Ромы в 1/8 ЛЕ по пенальти: Такие победы способны вызывать сердечный приступ
Об этом знает любой футбольный болельщик
RomaPress
Главный тренер итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси поделился эмоциями после тяжёлой победы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы над нидерландским "Фейеноордом" (1:1, серия пенальти - 4:2).
"Как чудесно вспоминать все, что произошло сегодня. Это был мой первый европейский вечер в Риме в этой роли. Я очень рад, что всё так закончилось. Думаю, это было заслужено, учитывая всё, что мы делали на протяжении всего матча, особенно в первом тайме. Возможно, такие победы нравятся болельщикам, но они также могут вызвать сердечный приступ (смеётся).
Мне пришлось поблагодарить фанов. Мне как тренеру немного стыдно это делать сейчас. Когда я был игроком - было легче, но меня позвали. Они оказали нам такую поддержку и привязанность. Я стараюсь быть максимально хладнокровным, но не хочу, чтобы они думали, что я слишком сильно изменился.
Я очень доволен тем, что вижу, но предстоит еще много работы. Командам всегда нужно работать, даже если они вместе уже много лет", - цитирует Де Росси Football Italia.
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