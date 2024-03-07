Лига Европы. Рома - Брайтон 4:0. Полное фиаско Де Дзерби в Риме

Уже на стадии 1/8 финала жребий свёл одним из главных фаворитов на победу в турнире по мнению букмекеров. В среде футбольного сообщества эта пара считалась наиболее интригующей и привлекательной для просмотра. Здесь вам и тренеры-соотечественники, и зрелищный стиль футбола от обеих команд (особенно после прихода Де Росси на тренерский мостик "Ромы).

В начале поединка ни одна из команд не могла установить хотя бы относительно стабильный контроль мяча. Тем не менее, два момента на старте были созданы. У хозяев после навеса Спинаццолы опасно головой пробивал Лукаку, а через несколько минут чуть не случился курьёзный гол - Адингра исполнил что-то среднее между прострелом и ударом, и мяч от Н'дики в итоге чуть не залетел в ворота.

Первый гол ждать себя не заставил. Чудо-пас на Дибалу со своей половины поля выполнил Паредес, разрезав всю оборону "Брайтона". Забитый мяч был оперативно отменён линейным из-за возможного офсайда, но при повторе ВАР всё стало на свои места. Для Паоло это на удивление стало первым результативным действием в текущем розыгрыше Лиги Европы.

"Брайтон" тут же включил высокий прессинг, начав создавать остроту у ворот "волков". На 25-й минуте Адингра накрутил на правом фланге Челика, выполнил навес на Уэлбек, но Свилар на рефлексе отбил мяч ногой.

В моменте со вторым голом в знаки всё же далась разница в индивидуальном классе команд. Капитан "чаек" Льюис Данк откровенно неудачно обработал мяч возле аута, его моментально обокрал Лукаку, и удвоил преимущество. Таким образом, бельгиец сравнялся в списке бомбардиром с Пьер-Эриком Обамеянгом из "Марселя", записав на свой счёт седьмой гол в турнире.





На первых минутах второй половины матча игроки "Ромы" повторили комбинацию гостей. Спинаццола продавил справа Гилмора, и совершил отличную подачу, но Стил успеть выбить мяч с ленточки.

После этого эпизода "Брайтон" предпринял попытки совершить осаду ворот хозяев, и кое-какие моменты подопечным Де Дзерби удалось создать. Прежде всего стоит отметить выход на ударную позицию Уэлбека после удачных действий вышедшего с замены Фати, но экс-форвард МЮ бездарно пробил по воробьям.

Окончательно интрига была убита на 64-й минуте. Эль-Шаарави нашёл в штрафной оставленного на грани офсайда Манчини, и оформил пятый голевой ассист в Лиге Европы в сезоне.

В попытках отыграть хоть один гол "чайки" напоролись на ещё одну контратаку "Ромы", вследствие которой был установлен окончательный счёт первого матча - 4:0.

После такого результата подопечным Де Дзерби остаётся надеяться лишь на чудо, потому что рациональных аргументов в пользу "чаек" в преддверии ответного поединка нет. Забить четырежды "Брайтон" способен при должных усилиях и крайне эффективной реализации моментов (которая сегодня отсутствовала), но учитывая уязвимость команды перед контратаками - шансов почти не остаётся.



Лига Европы. 1/8 финала (первый матч)

Рим. "Стадио Олимпико"

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

"Рома" - "Брайтон" 4:0

Голы: Дибала 12, Лукаку 43, Манчини 64, Кристанте 68

"Рома": Свилар - Челик, Манчини, Н'дика, Спинаццола (Льоренте 82) - Кристанте, Паредес (Бове 72), Пеллегрини - Дибала (Бальданци 72), Эль-Шаарави (Залевский 88), Лукаку (Азмун 88)

"Брайтон": Стил - Лемпти, ван Геке, Данк, Де Пауло (Эступиньян 75) - Гилмор (Балеба 82), Грос - Адингра, Энсисо (Фати 45), Буонанотте (Велтман 75) - Уэлбек (Фергюсон 82)

Предупреждения: Спинаццола 61 - Ван Геке 39, Лемпти 67