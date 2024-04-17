Крыськив: Люди немного презирают Марсель. В Украине его недооценили

Центральный полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив рассказал, почему команде не удалось пройти "Марсель" в 1/16 финала Лиги Европы. "Горняки" вылетели из турнира по сумме двух матчей 3:5.

- Сейчас Шахтер выглядит командой, которая находится в хорошем тонусе. Однако, сейчас середина второго круга чемпионата, а когда в феврале "горняки" уступили "Марселю" в 1/8 Лиги Европы, вторая половина только начиналась. Фактор формы имел влияние на итог противостояния?

- Не знаю, наверное, разницы нет. Мы всегда отдаемся на тренировках на 100%. Да, немного не повезло и мы вылетели от "Марселя". Но нельзя сказать, что тогда мы были не в форме, а сейчас так. Возможно, сейчас к нам удача возвращается немного больше, чем тогда.

- А что же стало решающим в матчах 1/8 ЛЕ?

- Это было действительно конкурентное противостояние в котором шансы были, наверное, 50/50. Люди немного презирают "Марсель". В Украине его немного недооценили. Тогда все писали, что Олимпик надо проходить, но там собраны игроки и тренеры мирового уровня. Впоследствии, после того, как прошли нас, марсельцы продемонстрировали это в противостоянии с "Вильярреалом", который в первой игре они обыграли со счетом 4:0.

Я не могу сказать, что у нас не было шансов с "Марселем". Мы играли на уровне, но немного не повезло. Возможно не хватило подобных игр. Да, на еврокубковой арене у нас было 6 матчей в ЛЧ. Но когда на поединок заполняется весь "Велодром" - это чувствуется совсем по-другому, чем когда ты играешь в Украине при пустых трибунах.

Наверное, сыграл фактор того, что они больше адаптированы к таким матчам. Также когда в ответном матче болельщики погнали вперед - это очень помогло "Марселю". Вероятно, из-за смены тренера и домашних трибун они смогли лучше выглядеть во втором матче, - считает Крыськив.