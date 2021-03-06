Бунтарь, безумец и немножко гений: Хорхе Сампаоли возвращается в Европу

На чемпионате мира-2018 Сампаоли впервые в жизни выглядел жалко.

Когда он подозвал к себе Месси, чтобы спросить, стоит ли выпускать на поле Серхио Агуэро, это был не он. Настоящий Хорхе никогда бы до такого не опустился. В тот момент и стало понятно, что ничего Аргентине на турнире не светит. Команды с трусами у руля трофеев не выигрывают.

"Сампаоли был очень изменчивым, непонятным для игроков. Он мог попросить вас что-то сделать, а спустя минуту останавливал и спрашивал, зачем вы это делаете. Никто не понимал, чего он от нас хотел. Думаю, он и сам этого не знал", - вспоминает Леандро Паредес.

Раз уж тренер самоустранился, его функции перебрали на себя игроки - главным образом, Маскерано и Месси. Сампаоли этого не простили. После поражения от Франции родина от него отвернулась. В книжных магазинах Буэнос-Айреса книгу Хорхе "Mis Latidos" (Мое сердцебиение), в которой он объясняет свое видение футбола, раздают за 3 песо вместо изначальных 275 с припиской "для асадо" (традиционное аргентинское барбекю).

The first time in Argentine history that something has actually gone down in price. Sampaoli's book at the bargain price of 3 pesos (about 9p) pic.twitter.com/ZXV1J8aI08 — Daniel Edwards (@DanEdwardsGoal) July 15, 2018

Сампаоли и все, что было с ним связано, скомкали и выбросили в мусорное ведро. Конечно, это несправедливо, но разве мир хоть когда-нибудь был справедлив?

***

Вообще он из тех, кого на Западе называют self-made-man. Не став профессиональным футболистом из-за травм и отсутствия природных данных, Хорхе пошел работать в банк, но был так помешан на футболе, что начал тренировать при первой же возможности. В 1991 году его друг поехал на выпускной к дочке, оставив на Сампаоли команду старшеклассников.

"Это был любительский футбол. Нам было по 16-17 лет, мы играли как умели. Хорхе приходилось отлавливать нас ночью по барам и отправлять домой. Он составлял индивидуальные планы тренировок, заставил нас заниматься каждый день. Мы были почти как профессионалы. Это были лучшие моменты моей юности", - рассказывает Эмилиано Скапинелло, один из первых подопечных Сампаоли.

Футболистом он по итогу не стал и сейчас проживает в родной Касильде. А вот Хорхе по прозвищу "Сурдо" (Левша) во вторник прибыл в Марсель, чтобы с новой недели возглавить самый титулованный клуб Франции.

Сампаоли в Перу в 2002 году

Страсть - вот что вывело его в профессионалы. Тренера-любителя легко не заметить, но если он в половине матчей руководит командой с ветки дерева, потому что получает дисквалификации каждую вторую неделю, тогда все возможно. Сампаоли тренировал любителей десять лет, а тогда его все-таки позвали в лигу Перу.

Уже тогда Сампаоли везде называл себя учеником Марсело Бьелсы. Он записывал на кассеты пресс-конференции и интервью Эль Локо и заучивал их наизусть во время пробежек, а однажды промчался 4 часа на машине, чтоб услышать своего идола вживую. Это напоминало помешательство, что вылилось и в схожесть стилей тоже. Они оба стремятся быстро отбирать мяч, практикуют высоченную интенсивность, их команды выводят мяч вперед через передачи низом. Когда в 2007 году Сампаоли провалился в перуанском "Спортинг Кристалле", то даже позвонил Бьелсе и извинился за это.

"Я сказал, что пока являюсь начинающим тренером, и что я хотел бы представить идеи Бьелсы в лучшем свете, чем это произошло", - рассказывал Хорхе.

Бьелса, однако, позже открестился от своего самозваного ученика. Они не стали друзьями и почти не общались. Про Эль Локо Сампаоли больше узнавал от его помощников Клаудио Виваса и Хавьера Торренте.

"Я не приемлю фальшивую скромность, поскольку она побуждает людей делать прямо противоположное тому, что они говорят. Я неоднократно повторял, что не считаю Сампаоли своим последователем. Во-первых, слово "ученик" вообще мне претит. Во-вторых, он лучше меня. Я никогда не предаю свои идеи, и это большой недостаток. Сампаоли умеет меняться, у него есть сила адаптации, коей я лишен", - считает Бьелса.

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Как бы там ни было, но "Сурдо" регулярно генерирует интересные идеи, а таких тренеров совсем немного. Если вы не видели его "Универсидад де Чили" в 2011 году, то многое пропустили. Скромная команда с небольшим бюджетом уничтожила всех соперников в Копа Судамерикана, играя в фантастический футбол. Стеночки, бесконечные атаки, все вперед и в темп - на это можно было смотреть вечно.

Будущие герои чилийской сборной - Эдуардо Варгас, Чарлес Арангис, Эухенио Мена - как раз начинали у Сампаоли. В 2015-м он привел их вместе со всей сборной Чили к первой победе на Копа Америка. В финале "Ла Роха" играла с Аргентиной, за которую в серии пенальти забил лишь Месси.

Еще один участник той команды Альберт Асеведо признает, что сила "Универсидада" прежде всего таилась в удивительных тренерских установках от Хорхе.

"Он давал нам столько подсказок, что матчи напоминали сдачу экзамена со шпаргалкой. Сампаоли скрупулезен в каждой мелочи. Как-то раз перед важной игрой он неделю повторял, что мой оппонент на фланге бьет только правой. Я прислушался и по ходу матча защищал лишь правую сторону. Тогда соперник с досады ударил левой и выбил окно в доме по соседству. Это обеспечило нас шутками на месяц вперед".

Сампаоли давал ответы даже на те вопросы, которые игроки не додумались поставить сами себе. С другой стороны, он же, по признанию хавбека "Атлетико Минейро" Натана, мог "двадцать минут подряд орать на игроков во время отжиманий". Чувство меры для него совершенно недоступно.

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И еще резкие переходы от любви к ненависти - иногда кажется, что Сампаоли они приносят какое-то извращенное удовольствие.

В 2015 году после сенсационной победы на Копа Америка ему в Чили были готовы установить памятник, но он потребовал расторжения контракта, как только поступило предложение из "Севильи". Испанцы тогда добились своего, выплатив компенсацию, но уже через два года получили идентичный демарш, едва Сампаоли позвала Аргентина. В итоге что в Сантьяго, что на "Писхуане" тренера на дух не выносят.

Еще одна характерная история с "Сурдо" случилась в "Сантосе" в 2019 году. Он несколько месяцев добивался трансфера Кристиана Куэвы из "Краснодара", а когда игрок таки перешел за 6 млн евро, то мгновенно от него отказался.

Сампаоли выгоняет Куэву с тренировки

"Мы с тренером обсудили проблему и договорились все начать с чистого листа. Мы пожали друг другу руки, но на следующий день меня вообще не пустили не тренировку", - возмущался перуанец. Его поддержал и президент клуба - по его словам, Сампаоли спятил или валяет дурака.

Но Хорхе такие мелочи не заботят. Он выбегает на поле, чтоб разобраться с судьей, а потом устремляется к боковой линии, имитируя отбор у игрока соперника. Между тем, его "Сантос" завершил чемпионат-2019 на втором месте, а "Атлетико Минейро" стал третьим в сезоне-2020. Фрик остается сильным тренером, несмотря ни на что.

"Сампаоли делает отличную работу, спору нет, но если бы я совершал половину того, что делает он, то получил бы желтую, красную и четыре матча дисквалификации", - пошутил однажды тренер "Сеары" Эндерсон Морейра.

???????? | Brésil



| Scène explosive hier, quand Jorge Sampaoli entre sur le terrain fou de rage contre un penalty sifflé pour Sport Recife.



| Vainqueur du match, l'Atlético Mineiro est assuré de participer à la Copa Libertadores.



| @diariodevideos pic.twitter.com/OsUdVbuRnb — Derniers Défenseurs (@DerniersDefs) February 22, 2021

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Приезд в "Марсель" для Сампаоли словно еще одно паломничество. В 2014-15 годах провансальцев тренировал Бьелса, когда в команде еще играли братья Айю, Пайет, Жиньяк, Вальбуэна. У "Сурдо" с кадрами будет туже, но это неважно. Лучшую команду в своей жизни он собрал вообще за гроши.

Хорхе живет эмоциями. Ему нужны игроки и публика, которые бы на это реагировали и отвечали взаимностью. На "Велодроме" он найдет, что ищет. Безумный тренер для безумного города - это будет самое крутое реалити-шоу в Лиге 1.

Сампаоли большой мастер таких. Иногда с хеппи-эндом, иногда без, но его рейтинги всегда на высоте благодаря непредсказуемости главного героя, который никого не оставляет равнодушным. Даже такой эгоист, как Самир Насри, играя у аргентинца в "Севилье", признался, что ему дико интересно, чем все кончится. "Хорхе - бомба, а не тренер", - восхищался хавбек. После Сампаоли он не заиграл больше ни у кого.

Одно только портит картину - тот потерянный вид в матче с Нигерией. Ну не мог накачанный, татуированный, маскулинный до мозга костей чувак спрашивать у футболиста разрешение на замену! Это абсурд! Крутые ребята так не поступают!

Или же это и был настоящий Сампаоли, а все остальное - только эффектная мишура, призванная скрыть свои слабости?..