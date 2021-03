Бунтарь, безумец и немножко гений: Хорхе Сампаоли возвращается в Европу

На чемпионате мира-2018 Сампаоли впервые в жизни выглядел жалко.

Когда он подозвал к себе Месси, чтобы спросить, стоит ли выпускать на поле Серхио Агуэро, это был не он. Настоящий Хорхе никогда бы до такого не опустился. В тот момент и стало понятно, что ничего Аргентине на турнире не светит. Команды с трусами у руля трофеев не выигрывают.

Раз уж тренер самоустранился, его функции перебрали на себя игроки - главным образом, Маскерано и Месси. Сампаоли этого не простили. После поражения от Франции родина от него отвернулась. В книжных магазинах Буэнос-Айреса книгу Хорхе "Mis Latidos" (Мое сердцебиение), в которой он объясняет свое видение футбола, раздают за 3 песо вместо изначальных 275 с припиской "для асадо" (традиционное аргентинское барбекю).

The first time in Argentine history that something has actually gone down in price. Sampaoli's book at the bargain price of 3 pesos (about 9p) pic.twitter.com/ZXV1J8aI08