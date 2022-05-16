Игрок ПСЖ пропустил матч Лиги 1 из-за акции против дискриминации ЛГБТ-сообщества

На выходных французский "ПСЖ" добыл рядовую победу в чемпионате Франции, обыграв "Монпелье". Матч пропустил полузащитник Идрисса Гейе.

По данным французских СМИ, причина достаточно необычная. Во Франции в 37-м туре проходила акции против дискриминации ЛГБТ-сообщества. Номера игроков на форме окрашивались в цвет радуги.

???? Idrissa Gana Gueye a bien refusé de participer à la rencontre face à Montpellier hier en raison du flocage arc-en-ciel.



(@RMCsport) pic.twitter.com/qAsGvNT4U9 — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) May 15, 2022

Гейе проигнорировал данный матч, чтобы не принимать участие в этой акции. Такое случилось не впервые. В прошлом сезоне Идрисса заявил о проблемах с желудком.

Полузащитник - верующий человек. В его родном Сенегале запрещены однополые браки, которые караются смертной казнью. Контракт Идрисса с "ПСЖ" действителен до лета 2023-го года.