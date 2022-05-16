Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок ПСЖ пропустил матч Лиги 1 из-за акции против дискриминации ЛГБТ-сообщества
И не в первый раз
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На выходных французский "ПСЖ" добыл рядовую победу в чемпионате Франции, обыграв "Монпелье". Матч пропустил полузащитник Идрисса Гейе.
По данным французских СМИ, причина достаточно необычная. Во Франции в 37-м туре проходила акции против дискриминации ЛГБТ-сообщества. Номера игроков на форме окрашивались в цвет радуги.
???? Idrissa Gana Gueye a bien refusé de participer à la rencontre face à Montpellier hier en raison du flocage arc-en-ciel.— PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) May 15, 2022
(@RMCsport) pic.twitter.com/qAsGvNT4U9
Гейе проигнорировал данный матч, чтобы не принимать участие в этой акции. Такое случилось не впервые. В прошлом сезоне Идрисса заявил о проблемах с желудком.
Полузащитник - верующий человек. В его родном Сенегале запрещены однополые браки, которые караются смертной казнью. Контракт Идрисса с "ПСЖ" действителен до лета 2023-го года.
Популярное сейчас
- Сборная Украины проведет заключительные матчи в Бельгии - источник
- Накрошили артиллерии. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- Ярмоленко написал трогательное прощальное письмо Вест Хэму
- СМИ: Реал окончательно согласовал трансфер Килиана Мбаппе. Названы детали контракта
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп