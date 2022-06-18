Ренату Саншеш ведет переговоры с ПСЖ, игрок также интересен Милану

Полузащитник "Лилля" Ренату Саншеш интересен "ПСЖ", как сообщает RMC Sport. По информации издания, клуб уже начал переговорный процесс с окружением игрока. Помимо "ПСЖ", Саншеш также интересен чемпиону Италии "Милану".

Как сообщается, прогресса в переговорах помогает добиться тот факт, что Ренату лично знаком с новым спортивным директором "ПСЖ" Луишем Кампушем. Ранее тот также работал в "Лилле".

Саншеш перешел в "Лилль" из мюнхенской "Баварии" за 20 миллионов евро. До этого он также играл в "Суонси" и "Бенфике". В прошедшем сезоне Лиги 1 он провел 25 матчей в которых забил 2 гола и сделал 5 ассистов.