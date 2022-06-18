  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Ренату Саншеш ведет переговоры с ПСЖ, игрок также интересен Милану
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ренату Саншеш ведет переговоры с ПСЖ, игрок также интересен Милану

Франция
(1 голосов)

Португалец знаком со спортдиром Парижа Луишем Кампушем

Ренату Саншеш ведет переговоры с ПСЖ, игрок также интересен Милану

Фото: Rousing The Kop

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Лилля" Ренату Саншеш интересен "ПСЖ", как сообщает RMC Sport. По информации издания, клуб уже начал переговорный процесс с окружением игрока. Помимо "ПСЖ", Саншеш также интересен чемпиону Италии "Милану".

Как сообщается, прогресса в переговорах помогает добиться тот факт, что Ренату лично знаком с новым спортивным директором "ПСЖ" Луишем Кампушем. Ранее тот также работал в "Лилле".

Саншеш перешел в "Лилль" из мюнхенской "Баварии" за 20 миллионов евро. До этого он также играл в "Суонси" и "Бенфике". В прошедшем сезоне Лиги 1 он провел 25 матчей в которых забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Милан Ренату Саншеш Лилль Луиш Кампуш ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде