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Ренату Саншеш ведет переговоры с ПСЖ, игрок также интересен Милану
Португалец знаком со спортдиром Парижа Луишем Кампушем
Фото: Rousing The Kop
Полузащитник "Лилля" Ренату Саншеш интересен "ПСЖ", как сообщает RMC Sport. По информации издания, клуб уже начал переговорный процесс с окружением игрока. Помимо "ПСЖ", Саншеш также интересен чемпиону Италии "Милану".
Как сообщается, прогресса в переговорах помогает добиться тот факт, что Ренату лично знаком с новым спортивным директором "ПСЖ" Луишем Кампушем. Ранее тот также работал в "Лилле".
Саншеш перешел в "Лилль" из мюнхенской "Баварии" за 20 миллионов евро. До этого он также играл в "Суонси" и "Бенфике". В прошедшем сезоне Лиги 1 он провел 25 матчей в которых забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
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