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Кубок Франции. Лорьян и Реймс покуражились над любителями

Франция
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Представители элиты не встретили сопротивления

Кубок Франции. Лорьян и Реймс покуражились над любителями

Фото: Coupe de France, Twitter

Новина українською

Кубок Франции, 1/32 финала

Ля Шатеньере – Лорьян 0:6

Голы: Коне 43 (п), Катлин 45+2, 61, Аушиш 51, Диарра 54, Грбич 77

Лоон-Плаж – Реймс 0:7

Голы: Зенели 45+3, Сирхейс 54, 90, Флип 69, Аделин 77, 78, Гитан 89

Жюра Зюд – Аяччо 1:2

Голы: Ваге 90+1 – Пото 45+2 (п), 63

Шамальер – Бурж Фут 0:0

Серия пенальти: 6-5

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В статье: Лорьян Реймс Аяччо
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