Франция
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Кубок Франции. Лорьян и Реймс покуражились над любителями
Представители элиты не встретили сопротивления
Фото: Coupe de France, Twitter
Кубок Франции, 1/32 финала
Ля Шатеньере – Лорьян 0:6
Голы: Коне 43 (п), Катлин 45+2, 61, Аушиш 51, Диарра 54, Грбич 77
Лоон-Плаж – Реймс 0:7
Голы: Зенели 45+3, Сирхейс 54, 90, Флип 69, Аделин 77, 78, Гитан 89
Жюра Зюд – Аяччо 1:2
Голы: Ваге 90+1 – Пото 45+2 (п), 63
Шамальер – Бурж Фут 0:0
Серия пенальти: 6-5
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