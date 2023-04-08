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Кампуш продолжит работать в ПСЖ и подпишет Шкриньяра

Франция
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Функционер дает тот результат, которого от него ожидают

Кампуш продолжит работать в ПСЖ и подпишет Шкриньяра

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Советник руководства "ПСЖ" Луиш Кампуш будет работать над планированием будущего парижского клуба, несмотря на слухи о его вероятном увольнении.

Считается, что работа Кампуша в "ПСЖ" рассчитана на среднюю и долгосрочную перспективу. В настоящее время советник парижан продолжит заниматься трансферной политикой команды.

Сообщается, что первым трансфером "ПСЖ" в летнее трансферное окно станет подписание защитника "Интера" Милана Шкриняра. Словак покинет миланский клуб на правах свободного агента и присоединится к парижанам.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Милан Шкриньяр Луиш Кампуш
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Источник:
Fabrizio Romano

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