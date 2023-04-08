Кампуш продолжит работать в ПСЖ и подпишет Шкриньяра

Советник руководства "ПСЖ" Луиш Кампуш будет работать над планированием будущего парижского клуба, несмотря на слухи о его вероятном увольнении.

Считается, что работа Кампуша в "ПСЖ" рассчитана на среднюю и долгосрочную перспективу. В настоящее время советник парижан продолжит заниматься трансферной политикой команды.

Сообщается, что первым трансфером "ПСЖ" в летнее трансферное окно станет подписание защитника "Интера" Милана Шкриняра. Словак покинет миланский клуб на правах свободного агента и присоединится к парижанам.