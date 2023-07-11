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ПСЖ готовиться подписать Бернарду, чтобы смягчить эффект от ухода Мбаппе

Франция
(1 голосов)

Достаточно громкий переход

ПСЖ готовиться подписать Бернарду, чтобы смягчить эффект от ухода Мбаппе

Фото: twitter.com/BernardoCSilva

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"ПСЖ" рассматривает подписание полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы, чтобы смягчить негативный эффект среди фанатов от ухода Килиана Мбаппе. Трансфер оценивается в 80 миллионов евро.

Сообщается, что на игрока также претендует "Барса", но клуб не сможет позволить себе переход полузащитника.

Бернарду также цель нового главного тренера Луиса Энрике. Считается, что у Бернарду хорошие отношения с Луишем Кампушем.

В минувшем сезоне Бернарду провел 55 матчей за "Сити", забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

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В статье: Бернарду Силва Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
marca.com

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