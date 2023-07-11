ПСЖ готовиться подписать Бернарду, чтобы смягчить эффект от ухода Мбаппе

"ПСЖ" рассматривает подписание полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы, чтобы смягчить негативный эффект среди фанатов от ухода Килиана Мбаппе. Трансфер оценивается в 80 миллионов евро.

Сообщается, что на игрока также претендует "Барса", но клуб не сможет позволить себе переход полузащитника.

Бернарду также цель нового главного тренера Луиса Энрике. Считается, что у Бернарду хорошие отношения с Луишем Кампушем.

В минувшем сезоне Бернарду провел 55 матчей за "Сити", забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.